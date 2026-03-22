Jason Momoa huye de su casa en Oahu tras las devastadoras inundaciones que azotan Hawái

El actor Jason Momoa vivió momentos de tensión este fin de semana cuando tuvo que evacuar junto a su familia la zona donde se alojaban en la isla de Oahu, Hawái, debido a una fuerte tormenta que provocó las peores inundaciones de las últimas dos décadas en el archipiélago.

La estrella de “Aquaman” compartió en sus redes sociales que él y su familia huyeron de la costa norte de Oahu el viernes después de quedarse sin electricidad. Las crecidas de agua obligaron a realizar evacuaciones masivas cerca de la presa de Wahiawa, que enfrentaba una amenaza inminente de colapso.

“Estamos a salvo por ahora, pero hay mucha gente que no lo está, así que les enviamos todo nuestro cariño“, expresó Momoa en un video publicado en sus historias de Instagram. “Las condiciones en la costa norte son terribles”, agregó.

El actor, nacido en Honolulu, también informó que el peligroso clima lo obligó a cancelar un evento musical que tenía planeado para el fin de semana. Además, compartió imágenes de las inundaciones cerca de la casa de su padre y calificó la destrucción como “increíble”, instando a sus seguidores a mantenerse a salvo.

En publicaciones posteriores, Momoa reflexionó sobre el impacto de la emergencia en su estado natal. “Las tormentas, las inundaciones y las lluvias constantes en Oahu han afectado a mucha gente, especialmente a quienes ya enfrentaban dificultades”, escribió.

“Ver familias desplazadas, comunidades luchando y a nuestros vecinos sin hogar siendo los más afectados”, añadió antes de animar a los residentes a cuidarse mutuamente.

“Eso es aloha”, afirmó el intérprete. “Es apoyarnos cuando más importa”.

Sin víctimas mortales

Las autoridades locales informaron que, a pesar de la magnitud de las inundaciones, no se registraron víctimas fatales. El gobernador de Hawái, Josh Green, confirmó el sábado a través de la red social X que hasta ese momento no se habían reportado fallecimientos. Por su parte, el alcalde de Honolulu, Rick Blangiardi, detalló en una conferencia de prensa el viernes que más de 230 personas habían sido rescatadas.

La tormenta representa el último de una serie de desastres naturales que han afectado a las islas en los últimos años. En 2023, los incendios forestales de Lahaina, en Maui, se convirtieron en el peor desastre de este tipo en la historia de Hawái y en el incendio más mortífero en Estados Unidos en más de un siglo.

En aquella ocasión, Momoa también utilizó su plataforma para movilizar ayuda. “Estamos devastados y con el corazón roto por nuestros amigos y ‘ohana en Maui que se han visto afectados por los recientes incendios forestales”, escribió entonces en Instagram, compartiendo un enlace a la organización sin fines de lucro Āina Momona, que recaudó fondos para apoyar a los damnificados.

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