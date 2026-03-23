Explosión en refinería de Valero en Texas provoca incendio masivo y alerta de confinamiento

Una explosión seguida de un incendio de gran magnitud se registró en la refinería de Valero Energy Corporation ubicada en Port Arthur, provocando un estruendo que alarmó a residentes y una densa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.

De acuerdo con reportes de medios locales como KPLC, “varias personas del vecindario informaron haber escuchado un fuerte estruendo que sacudió sus casas”, lo que generó una rápida movilización de los equipos de emergencia hacia el complejo industrial.

BREAKING: Massive explosion at the Valero Oil Refinery in Port Arthur, Texas sends towering clouds of black smoke and intense flames shooting into the sky.



This is one of America’s largest oil refineries (335,000+ barrels/day capacity).



Emergency crews responding with no… pic.twitter.com/Vc1jLEBPg2 — Ed Krassenstein (@EdKrassen) March 24, 2026

Videos difundidos en redes sociales mostraron “un gran incendio y una densa columna de humo negro elevándose hacia el cielo”, mientras que grabaciones de cámaras de vigilancia captaron el momento exacto de la explosión, acompañado de un potente estallido.

Se estima que la refinería es, una de las más grandes de la región, tiene capacidad para procesar alrededor de 435,000 barriles diarios de petróleo crudo para producir gasolina, diésel y combustible para aviones.

En información preeliminr, la sheriff del condado de Jefferson, Zena Stephens, declaró que “la explosión probablemente fue causada por un calentador industrial”, aunque las investigaciones continúan para determinar el origen exacto del incidente.

WATCH: Huge fire at Valero refinery in Port Arthur, Texas after explosion pic.twitter.com/vnfAhEjXv8 — Rapid Report (@RapidReport2025) March 24, 2026

Tras la explosión, las autoridades emitieron una orden de confinamiento para la zona oeste de la ciudad. La policía local indicó que los residentes debían “permanecer en sus casas, mantener ventanas y puertas cerradas y seguir todas las indicaciones oficiales”.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas, aunque inicialmente “no estaba claro si había heridos”, según reportes preliminares.

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