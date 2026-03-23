Murió Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, a los 43 años: qué le pasó y cómo hizo su fortuna

Leonid Radvinsky, el empresario que convirtió OnlyFans en una máquina de generar millones, murió a los 43 años tras padecer cáncer, según reportaron medios estadounidenses como Bloomberg, Variety y TMZ. Su nombre no era conocido por el gran público, pero su impacto en la economía digital fue enorme: estaba detrás de una plataforma que cambió para siempre la forma de monetizar contenido en internet.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el lugar del fallecimiento. Tampoco se conoce qué tipo de tumor o complicación de su enfermedad de base terminó con su vida. Sin duda, el empresario ucraniano se fue joven pero dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento para adultos.

Quién era Leonid Radvinsky y por qué casi nadie lo conocía

Radvinsky nació en Ucrania y emigró a Estados Unidos siendo niño. A diferencia de otros empresarios tecnológicos, mantuvo siempre un perfil extremadamente bajo: casi no daba entrevistas, evitaba la exposición pública y rara vez aparecía en eventos.

Sin embargo, dentro del mundo digital su influencia era clara. Durante años estuvo vinculado a negocios en línea relacionados con contenido y monetización, hasta que dio el salto que cambiaría su fortuna: la compra de OnlyFans.

Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans, fallece de cáncer a los 43 años. Crédito: Foto publicada en su perfil de LinkedIn | Cortesía

Hace unas horas, la empresa difundió la noticia en un comunicado compartido vía email a medios anglosajones: “Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció tranquilamente tras una larga lucha contra el cáncer. Su familia ha solicitado que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles”.

Cómo convirtió OnlyFans en un negocio multimillonario

OnlyFans ya existía, pero fue bajo la propiedad de Radvinsky cuando explotó globalmente. El modelo era simple y potente: permitir a los creadores cobrar suscripciones directamente a sus seguidores, sin intermediarios tradicionales.

El crecimiento fue exponencial, especialmente durante la pandemia, cuando millones de personas buscaron nuevas formas de generar ingresos desde sus casas.

A diferencia de otras plataformas, OnlyFans se quedaba con un porcentaje de los ingresos (alrededor del 20%), lo que generó un flujo constante de dinero a gran escala.

Cuánto dinero genera OnlyFans hoy

Los números explican por qué el negocio fue tan exitoso:

La plataforma mueve miles de millones de dólares al año.

Cuenta con millones de creadores activos.

Tiene decenas de millones de usuarios en todo el mundo.

Radvinsky, como propietario, recibió dividendos multimillonarios durante años. Según reportes financieros citados por medios económicos, su fortuna personal creció de forma sostenida gracias al rendimiento de la plataforma. Llegó a ganar más de 1 millón de dólares por día.

El modelo que cambió internet (y generó polémica)

OnlyFans se convirtió en sinónimo de contenido para adultos, pero su verdadero diferencial fue otro: el control directo de ingresos por parte de los creadores. Ese modelo rompió con estructuras tradicionales de la industria digital y abrió la puerta a una nueva economía basada en la relación directa entre creador y audiencia.

Al mismo tiempo, generó fuertes debates sobre regulación, contenido y el rol de las plataformas en la moderación.

El impacto en creadores en Estados Unidos

En EE.UU., OnlyFans se transformó en una fuente real de ingresos para miles de personas, incluidos muchos latinos que encontraron en la plataforma una alternativa económica.

Para algunos, fue un ingreso complementario. Para otros, una actividad principal capaz de generar miles de dólares mensuales. Ese impacto explica por qué la figura de Radvinsky, aunque desconocida para muchos, fue clave en el desarrollo de la llamada “economía de creadores”.

Una figura invisible detrás de un imperio digital

A pesar del tamaño de su negocio, Radvinsky nunca buscó protagonismo. No construyó una marca personal ni se posicionó como vocero de la industria.

Su muerte a los 43 años pone fin a una historia poco visible, pero profundamente influyente en el ecosistema digital actual. Detrás de una plataforma polémica, construyó uno de los negocios más rentables de internet sin necesidad de exponerse.

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