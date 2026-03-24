¿Cerrará OnlyFans tras la muerte de su dueño? Lo que se sabe hasta ahora

La muerte de Leonid Radvinsky, empresario ucraniano-estadounidense y principal accionista de OnlyFans, enciende las alarmas dentro de la industria digital. Con apenas 43 años, su fallecimiento parece dejar un vacío en la dirección de una de las plataformas más influyentes de la actualidad.

La pregunta que surge de inmediato es clara: ¿puede cerrar OnlyFans sin su figura principal? Por ahora, la respuesta corta es no, aunque el escenario a mediano plazo sigue abierto.

La estructura que mantiene a OnlyFans en funcionamiento

A pesar del impacto de la noticia, la plataforma no depende exclusivamente de una sola persona para operar. Según reseña el diario ecuatoriano El Comercio, desde 2024 las acciones de su empresa matriz, Fenix International Ltd, están bajo un fideicomiso. Este mecanismo legal permite que la compañía continúe funcionando con normalidad, incluso ante la ausencia de su principal accionista.

Esto significa que, al menos en el corto plazo, los millones de usuarios y creadores no deberían experimentar cambios en el servicio. Las suscripciones, pagos y contenidos siguen activos sin interrupciones.

Sin embargo, la incertidumbre gira en torno al futuro liderazgo, un cambio visionario o una posible venta de la empresa, una opción que ya se venía considerando antes del fallecimiento de Radvinsky.

¿Qué pasaría si OnlyFans llegara a cerrar?

Aunque no es el escenario más probable en este momento, un eventual cierre tendría consecuencias directas para los creadores de contenido, especialmente para quienes dependen económicamente de la plataforma.

El impacto más inmediato sería la pérdida de ingresos. OnlyFans ha generado miles de millones de dólares en pagos a creadores, y muchos dependen exclusivamente de las suscripciones mensuales y propinas de sus seguidores.

También surgiría el problema de los fondos retenidos. En casos de cierre abrupto de plataformas digitales, recuperar el dinero pendiente puede convertirse en un proceso largo y complejo.

Otro punto clave es la pérdida de audiencia. Muchos creadores construyen su comunidad dentro de la plataforma, y si no han trasladado a sus seguidores a otras redes o canales propios, podrían perder ese vínculo directo.

Ante la incertidumbre, algunos creadores han comenzado a diversificar su presencia digital. Plataformas como Fansly, Fanvue y LoyalFans han ganado popularidad por ofrecer modelos similares de monetización.

Sin embargo, el escenario más probable pasa por una reorganización interna o una eventual venta, más que por un cierre definitivo. En este contexto, el enfoque estará en mantener la rentabilidad y la base de usuarios que supera los cientos de millones a nivel global.

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