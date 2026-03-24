Demócratas lanzan campaña digital por alza en gasolina contra republicanos

El Comité de Campaña del Congreso Demócrata (DCCC) lanzó una nueva ofensiva digital contra los republicanos, enfocada en uno de los temas más sensibles para los votantes: el precio de la gasolina.

La estrategia consiste en anuncios breves —de apenas seis segundos— que se desplegarán en plataformas como Facebook e Instagram, pero con un giro particular: estarán geolocalizados en los alrededores de gasolineras en 44 distritos considerados clave de cara a las elecciones de medio término.

El objetivo es claro: impactar a los votantes justo en el momento en que sienten el golpe al bolsillo. Según el DCCC, el aumento en el costo de la gasolina es resultado directo de la falta de acción de los republicanos en la Cámara de Representantes, una narrativa que buscan reforzar en plena contienda electoral.

“Cuando los votantes llenen sus tanques, tendrán un recordatorio de que los republicanos de Washington tienen la culpa de que los precios estén altos”, afirmó Courtney Rice, directora de comunicaciones del DCCC.

La campaña forma parte de una estrategia más amplia de los demócratas para posicionar el costo de vida como eje central del debate político. En los últimos meses, el partido ha intensificado sus críticas hacia los republicanos por no cumplir promesas relacionadas con la reducción de precios, incluyendo alimentos, atención médica y servicios básicos.

Además de los anuncios, el DCCC ha impulsado herramientas digitales que permiten a los votantes monitorear el incremento de costos, reforzando su mensaje de campaña.

Analistas políticos coinciden en que el precio de la gasolina sigue siendo un indicador clave del ánimo electoral en Estados Unidos. Por ello, no sorprende que ambos partidos lo utilicen como arma política en distritos donde cada voto puede marcar la diferencia.

Con esta ofensiva digital, los demócratas buscan conectar directamente con la experiencia cotidiana de los ciudadanos, apostando a que el impacto económico se traduzca en votos en las urnas.

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