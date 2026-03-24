Madre de universitaria asesinada por un migrante en Chicago rompe el silencio: “Vamos a conseguir justicia”

La madre de Sheridan Gorman, una estudiante universitaria de 18 años asesinada recientemente, habló públicamente por primera vez tras la tragedia, asegurando que su familia está enfocada en honrar su vida y no en el acusado.

“Vamos a conseguir justicia para Sheridan. Tenemos voz y se hará oír”, afirmó Jessica Gorman, visiblemente afectada, en declaraciones para el New York Post.

La joven fue asesinada el jueves cerca de la playa Tobey Prinz, en Chicago, en un ataque que la policía describe como una aparente emboscada. Una fuente policial declaró previamente a Fox News que el sospechoso supuestamente llevaba algún tipo de máscara o cobertura facial.

The people of Chicago deserve to be safe on the streets of their city.



Last week, 18-year-old Loyola University student Sheridan Gorman was walking with friends in a Chicago park when she was tragically shot and killed by Jose Medina-Medina, a Venezuelan criminal illegal alien.… pic.twitter.com/KolpSFeErM — Homeland Security (@DHSgov) March 24, 2026

Sospechoso detenido y acusado de múltiples cargos

El principal sospechoso, José Medina, de 25 años, fue arrestado un día después del crimen. Enfrenta cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato, agresión agravada con arma de fuego y posesión ilegal de arma.

Según las autoridades, el ataque ocurrió durante la madrugada, cuando un hombre vestido de negro y con el rostro cubierto abrió fuego antes de huir del lugar.

Las cámaras de seguridad fueron clave para identificar al presunto autor. Imágenes lo mostraron desplazándose desde la escena del crimen hasta su residencia en el vecindario de Rogers Park.

Posteriormente, fue identificado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y detenido en su apartamento.

Medina, un inmigrante procedente de Venezuela, fue detenido por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos el 9 de mayo de 2023 y puesto en libertad en Estados Unidos bajo la administración Biden, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Tras ser arrestado por hurto en una tienda en Chicago, Medina fue puesto en libertad el 19 de junio de 2023, según informó el DHS.

Documentos judiciales obtenidos por Fox News Digital muestran que Medina declaró a las autoridades que en 2023 vivía en el centro comunitario de Leone Beach Park en Rogers Park, que funcionó como albergue municipal para migrantes hasta 2024.

Según el Departamento de Policía de Chicago, fue acusado de asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado, tres delitos graves de agresión con agravantes con disparo de arma de fuego y posesión ilegal agravada de un arma.

Familia se enfoca en recordar a la víctima

En medio del dolor, la familia de Gorman ha decidido que no se dirigiría a Medina y centrará su atención en despedirla y recordar su vida.

“Esta semana nos estamos centrando especialmente en el funeral de nuestra hija. Nos estamos centrando en la belleza de su vida”, dijo Jessica Gorman. “No nos estamos ocupando de este hombre”.

El obituario describe a la joven como una persona cálida, compasiva y llena de vida, que destacaba por su capacidad de hacer sentir valorados a quienes la rodeaban.

El caso también ha generado controversia luego de que se revelara que existía una orden de arresto previa contra el sospechoso por no comparecer ante la justicia en un caso anterior.

La familia señaló posibles fallas sistémicas que habrían permitido que el acusado permaneciera en libertad.

“Estamos profundamente decepcionados por las políticas y las fallas que permitieron que esta persona permaneciera en una posición que le permitió cometer este delito. Cuando los sistemas fallan —ya sea por decisiones de liberación, falta de coordinación o renuencia a actuar— las consecuencias no son abstractas. Son reales. Y en nuestro caso, son permanentes”, declaró la familia en un nuevo comunicado a Fox News.

“Este caso debe ser procesado con todo el rigor de la ley, tanto estatal como federal. No puede haber lagunas, atajos ni segundas oportunidades que pongan en riesgo a otros. La rendición de cuentas debe ser total”, agregaron.

La oficina del gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, afirmó en un comunicado que la administración Trump está politizando la muerte de Gorman.

Por su parte, la oficina del gobernador de Illinois, JB Pritzker, pidió no politizar el caso y centrarse en soluciones para prevenir la violencia.

“Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y la comunidad de la Universidad Loyola, quienes lamentan el asesinato sin sentido de Sheridan Gorman. Los crímenes violentos no tienen cabida en nuestras calles, y esperamos que el presunto autor rinda cuentas ante la ley con todo el peso de la misma. La administración Trump debe dejar de politizar tragedias tan atroces y, en cambio, centrarse en soluciones reales, como la restitución de los fondos federales para prevenir la violencia que apoyan nuestros esfuerzos de seguridad pública”, declaró la oficina de Pritzker.

Líderes religiosos y autoridades locales han expresado sus condolencias, mientras continúa el proceso judicial contra el acusado, quien deberá comparecer ante el tribunal en los próximos días.

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