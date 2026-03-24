Padres mexicanos le llevaron a Sheinbaum un “Récord Guinnes” por personas desaparecidas en el país

Una pareja de padres acudió a Palacio Nacional para entregar a la presidenta Claudia Sheinbaum una copia simbólica de un “Récord Guinness”, en referencia a las más de 130,000 personas desaparecidas en México, pero no fueron recibidos.

Gustavo Hernández, padre buscador, encabezó la acción y estuvo acompañado por Patricia de la Cruz, ambos en busca de sus hijos desaparecidos.

Hernández relató que su hijo, Abraham Zeidy Hernández del Razo, desapareció el 14 de mayo de 2024 en Nuevo León, y desde entonces ha solicitado apoyo a las autoridades sin obtener respuestas.

“Señora presidenta: este no es un premio, es una vergüenza mundial. Se lo traigo para que lo mire a los ojos y entienda que detrás de cada número hay un nombre, una mamá que ya no duerme, un papá que ya no vive”, dijo el señor Hernández a medios locales.

El hombre, integrante del Colectivo de búsqueda “10 de Marzo”, se volvió viral hace casi un año cuando le pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, su ayuda para localizar “aunque sea un huesito” de su hijo.

Por su parte, Patricia de la Cruz, quien busca a su hijo Fernando Hernández desaparecido desde junio de 2022, señaló que la intención de llevar este “reconocimiento” era para visibilizar la crisis y lograr ser escuchados por el Gobierno federal.

Esta protesta ocurre a unos días de que la capital mexicana ganara un Récord Guinness por la clase de futbol más grande del mundo, organizada en la explanada de Palacio Nacional, y a poco de que se informara que México es de los países más peligrosos para la prensa, por el grado de violencia y de censura gubernamental.

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