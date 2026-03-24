Presidente de Alemania critica la guerra contra Irán por ser “ilegal” e “innecesaria”

“Esta guerra es ilegal, de ello hay pocas dudas. Es además un error político desastroso y lo que más me frustra, una guerra evitable e innecesaria si el objetivo era frenar el camino de Irán hacia una bomba atómica”, dijo el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en un discurso con motivo del 75º aniversario de la refundación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania.

El perdido acuerdo nuclear de 2015

Steinmeier, quien era ministro de Asuntos Exteriores de Alemania en 2015, año en que logró el llamado Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), un acuerdo internacional con Irán para evitar el acceso al país persa a la bomba atómica, defendió aquel entendimiento.

“Nunca estuvimos tan lejos de que se armara nuclearmente Irán tras cerrarse el acuerdo de 2015, en el que muchos en esta casa contribuyeron con gran dedicación”, defendió el jefe de Estado germano.

“Fue el secretario de Estado estadounidense quien dijo el día de la firma: ‘Con este acuerdo evitamos la guerra'”, recordó Steinmeier, que lamentó que en 2018, en el segundo año del primer mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, Washington abandonara aquel entendimiento.

El pacto, que se logró tras dos años y medio de intensas negociaciones, contemplaba la limitación del programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. Pero sólo duró tres años, pues en 2018 Estados Unidos lo abandonó unilateralmente y reimpuso sanciones contra Irán.

Irán afirmó este sábado que ya no estaba sujeto a limitaciones sobre su programa nuclear por la expiración del acuerdo el pasado mes de octubre.

Derecho internacional, frente a Irán como en Ucrania

En su discurso, Steinmeier abogó por la defensa del derecho internacional, tanto en el caso de la guerra en Irán como en el de la invasión de Rusia contra Ucrania, porque, entre otras cosas, es esencial para la existencia de la Unión Europea.

“El derecho internacional, como marco normativo, código de normas y fuente de legitimidad, no ha perdido nada de su importancia: ni para Alemania ni, por supuesto, para Europa”, pues “en un mundo sin derecho ni normas, esta Europa estaría perdida”, dijo Steinmeier.

“Y es que la propia Unión Europea se sustenta en el derecho y las normas. Se derrumbaría si hiciéramos nuestra la visión del mundo basada en el poder bruto”, agregó.

Sigue leyendo: