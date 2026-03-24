Rusia detecta contradicciones sobre negociaciones entre Irán y EE.UU.

El Kremlin aseguró hoy haber recibido mensajes “contradictorios” en torno a la posibilidad de unas negociaciones entre Irán y Estados Unidos para poner fin al actual conflicto.

“Nosotros, efectivamente, igual que ustedes, hemos escuchado una serie de afirmaciones contradictorias de todos los lados”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Añadió que algunas declaraciones “se contradicen con otras, por lo que desconocemos lo que está pasando realmente”.

“En lo que se refiere a la voluntad de Irán ante unas negociaciones de paz, lo confirmó con hechos. De hecho, hasta el último minuto, antes de las acciones militares, del momento del primer ataque a Irán, Teherán se mostró abierto a continuar las conversaciones”, apuntó.

Peskov precisó que “dichas conversaciones avanzaban exitosamente”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que existen “puntos importantes de acuerdo” con Irán, después de posponer durante cinco días los ataques contra la infraestructura energética iraní para dar espacio a las negociaciones.

Según el mandatario, en las negociaciones han participado sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes han mantenido contactos con un político “respetado” de Irán, que no es el líder supremo, Mojtaba Jameneí, hijo del asesinado Ali Jameneí.

“No queremos ver ninguna bomba nuclear, ningún arma nuclear”, afirmó Trump, quien adelantó que Estados Unidos requisará el uranio enriquecido de Irán.

En respuesta, el Ministerio de Exteriores iraní afirmó que ha recibido mensajes a través de intermediarios de Estados Unidos en los que solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, pero aseguró que ahora mismo no hay conversaciones en curso.

“En los últimos días se han recibido mensajes a través de algunos países amigos en los que Washington solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, a los cuales se respondió de manera adecuada y conforme a las posiciones de principios del país”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, a la agencia estatal IRNA.

El diplomático, sin embargo, rechazó que se haya producido cualquier negociación o diálogo con Estados Unidos durante los últimos 24 días de la guerra impuesta y subrayó que la postura de la República Islámica de Irán respecto al estrecho de Ormuz y a las condiciones para el fin del conflicto no ha cambiado, en una aparente referencia a que continuará cerrado.

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