Dos rituales para descubrir a la persona que te echó mal de ojo

En creencias espirituales y esotéricas, el mal de ojo es una de las energías negativas más temidas.

Se cree que se transmite a través de la envidia, los celos o las malas intenciones de otras personas.

Figuras reconocidas como Mhoni Vidente han señalado que esta práctica es más común de lo que parece y puede afectar tanto el bienestar físico como emocional.

Si has sentido cambios extraños en tu energía o sospechas que alguien te ha enviado malas vibraciones, existen rituales que pueden ayudarte a descubrir la verdad y recuperar tu equilibrio.

¿Qué es el mal de ojo y cómo afecta tu energía?

El mal de ojo es considerado una manifestación de energía negativa que impacta directamente en tu estado emocional, mental e incluso físico.

Muchas personas lo experimentan sin saberlo, lo que puede generar confusión o angustia.

Síntomas comunes del mal de ojo

Si bien se trata de un “mal espiritual”, los esotéricos dicen que se puede manifestar físicamente cuando no hay una explicación razonable a síntomas como nerviosismo constante, dolores de cabeza frecuentes, cansancio extremo, insomnio, sensación de angustia o miedo, así como malestar general.

Estos signos pueden aparecer de forma repentina, especialmente después de interactuar con personas con energía negativa.

¿Cómo saber quién te hizo mal de ojo?

Dentro de las prácticas esotéricas, existen rituales que permiten identificar a la persona que podría estar enviando esta energía negativa.

A continuación, te compartimos dos métodos efectivos y fáciles de realizar en casa compartidos por especialistas holísticos del sitio We Mystic.

1. Ritual del espejo

Este ritual es uno de los más poderosos para revelar la identidad de quien te está afectando energéticamente, según dicen los entendidos en el tema.

¿Qué materiales se ocupan?

Consigue dos velas, un espejo y un recipiente de agua.

Pasos a seguir

Enciende las velas y colócalas frente al espejo.

Sitúa el recipiente con agua a un costado.

Viste ropa clara y busca un lugar oscuro donde solo haya luz de velas.

Respira profundamente: inhala por la nariz y exhala por la boca.

Pide protección espiritual antes de comenzar.

Repite dos veces: “Yo superior, muéstrame quién es la persona que me está haciendo daño”.

Lleva tus manos al pecho al inhalar y suéltalas hacia abajo al exhalar.

¿Qué sucede después?

Al relajarte completamente, observa el espejo o el recipiente con agua. Se cree que, con práctica, podrás visualizar el rostro de la persona que te ha causado el mal de ojo.

Si no logras ver nada la primera vez, repite el ritual varios días hasta obtener claridad.

2. Ritual del agua caliente

Este método es más directo y se basa en la reacción de la persona que podría estar enviando energía negativa. Necesitarás una olla, agua, sal y un objeto personal de la persona sospechosa.

¿Cómo se hace?

Coloca el objeto dentro de la olla.

Añade agua hasta la mitad y un puñado de sal.

Hierve la mezcla durante una hora.

Deja reposar sin tocar hasta el día siguiente.

Si durante el tiempo en que realizas el ritual, la persona te llama, escribe o visita se considera una señal de que esa persona podría estar relacionada con el mal de ojo.

Si no ocurre nada, repite el ritual durante varios días o prueba con otra persona sospechosa.

¿Qué hacer después de identificar a la persona?

Descubrir quién te envía energía negativa es solo el primer paso. Lo más importante, según los expertos, es protegerte y recuperar tu bienestar.

Algunas recomendaciones son: evitar contacto con esa persona, limpiar tu energía con baños espirituales, rodéate de personas positivas y practica la meditación o la oración, según tus creencias religiosas.

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