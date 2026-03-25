El Ejército permitirá alistarse a civiles de hasta 42 años y con delitos menores por drogas

En plena guerra en contra de Irán, el Ejército estadounidense dio a conocer que les permitirá a civiles de hasta 42 años y con delitos menores por drogas sumarse a sus filas.

Con el objetivo de elevar la cantidad de reclutas dispuestos a defender los intereses de la nación frente a sus adversarios, desde el 20 de marzo, se publicó el Reglamento del Ejército 601-210, donde los lineamientos para ingresar ahora parecen ser más flexibles.

Basado en ello, desde el 20 de abril, la edad máxima para los reclutas elegibles supone un aumento de siete años con respecto al alistamiento anterior donde el límite era de 35 años.

Con respecto a la edad mínima para ingresar en el Ejército, continuará siendo de 18 años y quienes tengan 17 requerirán del permiso de sus padres para alistarse.

Otro de los ajustes a los requisitos para sumarse a las Fuerzas Armadas apunta hacia los ciudadanos con condenas por posesión de marihuana o por posesión de parafernalia de drogas.

En esos casos, los aspirantes a reclutas no necesitan obtener una exención, pues en varios estados del país se ha legalizado el cannabis.

La guerra en contra de Irán parece obligar a Estados Unidos a fortalecer sus Fuerzas Armadas reclutando a la mayor cantidad de civiles posibles. (Crédito: Adam Gray / AP)

Sin embargo, para solicitantes con infracciones más graves relacionadas con drogas continuará siendo obligatoria contar con una exención para aspirar a ser reclutado por la milicia.

Destaca que, tanto en la Armada como la Fuerza Aérea se permite reclutar a personas mayores de 40 años, pero el límite de edad en el Cuerpo de Marines es de 28 años, con la salvedad de solicitar exenciones de edad.

El repentino cambio en el proceso para reclutar a nuevos miembros del Ejército surge después de que el conflicto bélico entablado por Estados Unidos en contra de la República Islámica se extendió ya más de lo estimado obligándole al Pentágono a solicitar cerca de $200,000 millones de dólares en fondos adicionales al Congreso para seguir adelante con su objetivo hasta salir victorioso.

De hecho, varios analistas advierten que un destacamento militar estadounidense se prepara para iniciar una ofensiva por la vía terrestre probablemente tratando de ingresar a territorio iraní a través de Pakistán, lo cual es considerado como bastante arriesgado y desgastante, pues implicaría recorrer cientos de kilómetros.

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