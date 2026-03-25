Gael García Bernal es nombrado “Embajador de la Buena Voluntad” por la UNESCO

El actor Gael García Bernal fue distinguido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) con el nombramiento de “Embajador de Buena Voluntad” durante la celebración del aniversario número 80 del organismo en México.

El nombramiento del mexicano coincidió con la firma de la “Estrategia País 2026-2031” de cooperación entre UNESCO y México. La ceremonia tuvo lugar en el Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México y contó con la presencia de autoridades y personalidades como la secretaria de Cultura, Claudia Curiel y el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández.

Durante la velada, se hizo hincapié en que esta estrecha relación entre la UNESCO y México busca generar espacios de diálogo y conservación “que permitan proyectar un futuro común basado en el entendimiento y la protección ambiental”.

Uno de los momentos más especiales de la noche se dio cuando el histrión Gael García Bernal obtuvo el título de “Embajador de Buena Voluntad”. De acuerdo con la UNESCO, esta distinción atiende a su labor como defensor de la cultura, los derechos humanos y la protección del patrimonio, a la par de su proyección internacional a través de las artes.

Pese a su ausencia en el evento, el protagonista de “Holland” y “Un final diferente” agradeció este honor por medio de un discurso transmitido en video. Allí, se puso a disposición del organismo para trabajar en conjunto y poder cumplir su papel de manera eficaz.

“Es una responsabilidad muy, muy bonita que quiero lograr cumplir. Espero que pueda hacer un gran papel en esto y que pueda participar en muchas actividades“, expresó el reconocido artista.

Gael García Bernal no fue el único nombre relacionado con el mundo del entretenimiento que tuvo una participación dentro de la ceremonia. Personalidades como Mon Laferte, Raymix y Yalitza Aparicio protagonizaron una mesa de reflexión sobre el valor de las comunidades indígenas de cara a la situación política y sociocultural actual.

Esta última expuso los retos educativos de los pueblos originarios, basada en su experiencia como educadora, previo a su debut en el cine con la película “Roma” de Alfonso Cuarón. “Nosotros tenemos que viajar a otros puntos para contar con educación”, señaló Yalitza.

A la par de los reconocimientos a diversas estrellas, el Museo Nacional de Antropología fue distinguido con el escudo azul, insignia que reconoce y protege los bienes culturales de alto valor en situaciones de conflicto armado para su preservación. Esta es la primera vez que el símbolo se otorga en algún espacio ubicado en Latinoamérica.

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