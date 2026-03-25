Pável Pardo y Grupo Frontera presentan la canción oficial de la selección mexicana para el Mundial 2026

La selección de México ya tiene banda sonora oficial para la Copa del Mundo 2026. Se trata de “Un solo corazón”, un tema interpretado por Grupo Frontera que acompañará al Tricolor en uno de los torneos más importantes de su historia, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La canción no solo busca animar a los jugadores, sino también convertirse en el himno que represente la pasión, identidad y unión de millones de aficionados mexicanos dentro y fuera del país.

¿Incondicionales, ya escucharon la rola que Grupo Frontera se armó para nuestra Selección? 💎🎶



¡Vayan a escucharla en @AmazonMusicMX, seguro los pondrá a bailar como a Kin! 🎧: https://t.co/Oc3wi1fpcb#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/7JhxbKZCYA — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 25, 2026

Un himno pensado para la Selección Mexicana y su afición

El sencillo fue concebido desde el inicio como una pieza dedicada a la Selección Mexicana y a su gente, con el objetivo de generar conexión emocional durante el Mundial 2026.

“La pensamos para la selección, para los muchachos y el aficionado mexicano. Estuvimos con los jugadores de la selección mexicana, escucharon la canción antes de que saliera y la estuvieron bailando y viendo sobre qué iba”, explicó el vocalista Adelaido ‘Payo’ Solís.

Desde su creación, el tema fue probado directamente con futbolistas del combinado nacional, quienes reaccionaron de forma positiva, anticipando su potencial como símbolo del equipo.

“Un solo corazón”: el mensaje que define al Tricolor en 2026

El título “Un solo corazón” no es casualidad. Representa la mentalidad con la que la Selección Mexicana enfrentará la Copa del Mundo 2026: unidad total entre jugadores y aficionados.

“Más de 100 millones de mexicanos unidos, un solo corazón con el que todos apoyamos a la selección”, destacó el artista.

La canción transmite la idea de que el equipo no estará solo en la cancha, sino respaldado por toda una nación que vivirá cada partido como una celebración colectiva, desde estadios hasta reuniones familiares frente al televisor.

Un Mundial en casa que enciende la pasión mexicana

El Mundial 2026 marcará un momento histórico para México, que volverá a ser sede de la máxima competición tras décadas de espera. En este contexto, “Un solo corazón” busca convertirse en el sonido oficial de esa fiesta futbolera.

La expectativa no solo gira en torno al rendimiento del equipo, sino también a la conexión emocional con los aficionados, quienes son reconocidos mundialmente por su entrega.

“El aficionado mexicano es el mejor del mundo, la pasión, la energía, lo que hace el aficionado para ir al mundial. Esa conexión que existe entre el aficionado y los jugadores. Cuando uno ve el himno ve esa pasión que el aficionado te entrega y tu dentro lo recibes”, explicó el exfutbolista Pável Pardo.

Jugadores de la Selección Mexicana también serán parte del proyecto

El impacto de “Un solo corazón” irá más allá del audio. En las próximas semanas se lanzará un videoclip oficial en el que aparecerán figuras de la Selección Mexicana como Raúl Jiménez y Guillermo “Memo” Ochoa.

Este contenido reforzará el vínculo entre música y fútbol, mostrando a los protagonistas del Tricolor dentro de una narrativa que busca emocionar a los seguidores rumbo al Mundial 2026.

¡El nuevo tema!



La canción oficial de la Selección Mexicana será interpretada por Grupo Frontera 🙌👀



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