Acusan a pareja de Nuevo México de brutal abuso contra su hija recién nacida: la bebé presentaba 29 fracturas

Una pareja originaria de Nuevo México enfrenta graves cargos luego de que su hija recién nacida fuera hospitalizada con múltiples lesiones compatibles con abuso físico.

Las autoridades identificaron a los sospechosos como Tyler Janousek y Trenaty Lewis, ambos de 25 años, según documentos obtenidos por el periódico Santa Fe New Mexican.

El caso salió a la luz cuando el Oficina del Sheriff del Condado de Lea fue alertado por un hospital tras detectar lesiones graves en la menor.

Al menos 29 fracturas detectadas

Según la evaluación médica, la bebé —de apenas seis semanas— presentaba al menos 29 fracturas, incluyendo costillas rotas recientes y otras en proceso de curación.

Los especialistas concluyeron que las lesiones eran consistentes con episodios repetidos de violencia física.

Tras iniciar la investigación, los agentes señalaron a los padres como principales sospechosos.

De acuerdo con documentos judiciales, el padre afirmó que escuchó un “chasquido” mientras sostenía a la bebé al inclinarse, mientras que la madre aseguró no haber presenciado el momento, ya que se encontraba en la ducha.

Sin embargo, los médicos también detectaron hematomas y lesiones anteriores cuya explicación no convenció a los investigadores.

Según informes, el padre habría admitido comportamientos bruscos con la menor, como apretarla o pellizcarla.

Además, la madre habría declarado a las autoridades que el hombre abusaba intencionalmente de la bebé.

Cargos y situación legal

Janousek enfrenta tres cargos de abuso infantil, mientras que Lewis fue acusada como cómplice.

El padre permanece detenido a la espera de juicio, mientras que la madre fue puesta en libertad bajo fianza.

La bebé fue puesta bajo custodia protectora y continúa recibiendo atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades continúan con el proceso judicial.

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