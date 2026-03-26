Agentes de ICE detuvieron en Texas a la esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte

Olga Gómez Fong, la esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte, fue arrestada por agentes del ICE en El Paso. Actualmente se encuentra detenida en el Centro de Procesamiento de Servicios de El Paso, ubicado en la sede del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

ABC-7 confirmó el arresto de Gómez Fong a través del sistema en línea de localización de detenidos del ICE.

César Duarte fue gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016. Según la fiscalía de Chihuahua, malversó más de seis millones de dólares entre 2011 y 2014. Duarte fue arrestado en Miami en 2020, tras huir a El Paso, Texas, en 2017, y fue extraditado a México poco después de su arresto.

Según el diario Milenio, Gómez-Fong fue presidenta de la agencia estatal de bienestar social Desarrollo Integral de la Familia entre 2010 y 2016, cuando su esposo era gobernador.

Si bien no enfrenta cargos penales, el portal de noticias indicó que se sospecha que malversó fondos y que probablemente sea buscada para ser interrogada, y que es más probable que sea deportada a México.

ULTIMA HORA: Bertha Olga Gomez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, y quien vivía actualmente en la ciudad de El Paso, Texas, fue detenida por agentes del ICE y recluida en un centro de procesamiento migratorio. pic.twitter.com/OuVmrlyXsF — Arturo Ángel (@arturoangel20) March 26, 2026

ABC-7 realizó un reportaje en 2022 sobre el caso de Duarte, cuando aún se encontraba bajo custodia del estado de Chihuahua, antes de su liberación en 2024.

Enfrentó 21 cargos de corrupción y fraude, y algunas acusaciones sugerían que desvió fondos estatales a empresas y cuentas privadas.

Border Report informó en diciembre que el exgobernador también estaba siendo investigado por presuntamente construir una represa ilegal para uso privado, la cual retuvo 700,000 metros cúbicos de agua de los agricultores de Chihuahua. La represa ya fue demolida.

En 2025, Duarte fue arrestado nuevamente en la ciudad de Chihuahua por nuevos cargos federales relacionados con lavado de dinero. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, una prisión federal de máxima seguridad en la Ciudad de México.

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