Nicolás Maduro y Cilia Flores vuelven a comparecer ante el tribunal

La audiencia de Nicolás Maduro ya está en marcha este jueves en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, con el juez Alvin Hellerstein al frente de una sesión clave para el futuro del proceso.

El exmandatario venezolano, detenido desde enero tras una operación estadounidense en Caracas, enfrenta cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas junto a su esposa, Cilia Flores. Ambos se han declarado inocentes.

En esta audiencia, la defensa busca demostrar que las sanciones impuestas por Washington están bloqueando el pago de sus abogados, lo que —aseguran— vulnera su derecho a una representación legal efectiva.

Defensa de Maduro defiende su derecho a elegir abogado

La defensa de Nicolás Maduro, encabezada por el abogado Barry Pollack, volvió a encender el debate en la corte. Su abogado, Barry Pollack, sostuvo que el exmandatario tiene derecho a pagar su defensa con fondos legales y elegir a sus propios representantes, a pesar de que días atrás dejó en claro que podría abandonar el caso debido a que “el señor Maduro no puede pagar su defensa”.

El juez Alvin Hellerstein tuvo una respuesta firme ante los deseos del representante legal del venezolano: ese derecho no siempre aplica si no hay acceso a recursos. Pollack respondió que sí los hay, pero están bloqueados.

A las afueras del tribunal federal en Manhattan se observa un muñeco simulando a Maduro. Foto: La Opinión / Jesús García.

Fiscal: “Los acusados están saqueando la riqueza de Venezuela”

El fiscal Kyle Wirshba endureció su postura en la audiencia y acusó a los acusados de intentar usar recursos del Estado para financiar su defensa, pese a las sanciones vigentes.

“Están saqueando la riqueza de Venezuela”, lanzó en la corte, al advertir que permitir ese acceso debilitaría las restricciones impuestas por Washington. Según su argumento, tanto Maduro como Cilia pueden usar dinero propio o compartido, pero no fondos de terceros, en este caso del gobierno venezolano.

Noticia en desarrollo…

Sigue leyendo: