Wendy Guevara expone el mensaje que Thalía le envió tras su luxación de costillas

La influencer mexicana Wendy Guevara se sinceró sobre los altibajos que vivió durante su proceso de recuperación tras someterse a una remodelación costal, procedimiento que consiste en la luxación de costillas para reducir tallas y moldear la figura. Además, resaltó que uno de los momentos más inesperados de esta etapa tuvo como protagonista a la cantante Thalía.

De acuerdo con el testimonio de la ganadora de “La Casa de los Famosos México”, la intérprete de “Amor a la mexicana” le envió un mensaje de apoyo que generó sorpresa y atendió a uno de los rumores que ha rondado a la cantante desde sus inicios: su supuesta operación de costillas.

Wendy Guevara confirmó que el acercamiento de la esposa de Tommy Mottola se dio tras la viralización de un video en el que parece desvanecerse en pleno en vivo como resultado del dolor que el procedimiento estético le causó.

“Thalía me mandó un mensaje y me dijo: ‘Oye, hermana, lo de las costillas, qué feo, ¿verdad? Te vi que estornudaste y casi te nos ibas con San Pedro.’ Y le dije: ‘Sí’. Y me dice: ‘Ves, no es nada fácil lo de las costillas. ¿Tú crees que yo me las hice? Obvio no me las hice, Wendy’“, comentó la creadora de contenido a los micrófonos del programa “Hoy”.

La reacción de Wendy ante la broma de la actriz no se hizo esperar: “Pues Thalía ya está chiquita, bien pequeñita, bien flaquita. Entonces yo dije: ‘No, no aguantaba Thalía.’ Y le dije: ‘Pero no te hagas, como quiera ya se las comieron en salsa verde esas costillas, mamá'”, agregó en tono bromista.

Al exponer esta interacción, una vez más queda desmentido el rumor sobre un supuesto procedimiento de extracción de costillas al que la protagonista de “María la del barrio” se ha enfrentado a lo largo de su carrera.

En repetidas ocasiones, Thalía ha dejado claro que su esbelta silueta es resultado de su intensa rutina de ejercicio y hábitos de alimentación saludables. Sus redes sociales se han convertido en el escaparate de los planes fitness y secretos que sigue para mantener su diminuta cintura.

Uno de sus mayores tips para sus seguidores quedó al descubierto en una publicación en su perfil oficial de TikTok: “Pega el ombligo a la columna (mentalmente) ¡No respires! ¡Aguanta! Ayuda con tus abs y limpia los intestinos”, comentó hace algunos meses.

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