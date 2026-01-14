Wendy Guevara confiesa que una operación le reveló un problema de salud

Hace algunas semanas, la influencer y conductora Wendy Guevara generó una ola de opiniones divididas tras someterse a una remodelación costal, procedimiento estético que consiste en limar las costillas para estrechar la cintura. En una ola de declaraciones recientes, la famosa confesó que a pesar de su duro proceso de recuperación, esta cirugía habría sacado a la luz una afección que desconocía padecer y que ahora puede controlar a través de un tratamiento. ¡Aquí te contamos los detalles!

Durante un encuentro reciente con la prensa, la ganadora de “La Casa de los Famosos México” explicó que tras dicho procedimiento quirúrgico le fue detectada hipertensión arterial, una enfermedad crónica donde la fuerza de la sangre contra las paredes arteriales es demasiado alta y sostenida, forzando al corazón a trabajar más, lo que aumenta el riesgo de infartos, derrames cerebrales y daño renal.

“Después de la cirugía supe que soy hipertensa. Entonces ya diario debo tomar una pastillita para la presión“, declaró la estrella de las redes sociales. “Se me subió la presión a 250/240“, dijo frontal.

A pesar de dicho diagnóstico, Wendy Guevara aseguró que ya se encuentra bajo un tratamiento y vigilancia médica: “El doctor que me atiende me dijo ‘no te preocupes, la mayoría de la gente lo es. Muchos no lo saben y por eso les dan infartos fulminantes. No pasa nada, con esta pastilla vives tu vida normal”, destacó.

La noticia sobre la salud de Wendy Guevara surge a solo unas semanas de haber causado tremendo susto a su audiencia en redes sociales, esto por estar a punto de “desvanecerse” en plena transmisión en vivo.

“Agárrame de acá, siento que me voy a caer toda“, se escucha decir a Wendy Guevara a las personas que la acompañaban durante el live. “Es por las costillas, siento como si no tuviera fuerzas“, explicó luego de revelar que no había estornudado en un mes, lo que le provocó la inflamación del tórax y como resultado, un dolor intenso.

El preocupante momento quedó inmortalizado en redes sociales gracias a las decenas de clips que sus propios fanáticos difundieron, mismos que desataron una ola de opiniones divididas con respecto a su estado de salud.

