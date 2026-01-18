¿Cuánto pagó Wendy Guevara por su cirugía de costillas?

Wendy Guevara, la influencer más querida de México, volvió a dar de qué hablar tras someterse a un nuevo y polémico procedimiento polémico estético.

En su constante búsqueda por transformar su imagen, “La Perdida” optó esta vez por una remodelación costal, una cirugía de alta complejidad diseñada para reducir el diámetro de la cintura y lograr una silueta más estilizada.

De acuerdo con información publicada por Infobae, este tipo de intervenciones tienen un costo variable en el mercado mexicano, oscilando regularmente entre los 45 mil y los 180 mil pesos. Sin embargo, en el caso específico de la integrante del “Team Infierno”, fuentes cercanas como La Tía Sandra aseguran que el gasto total ascendió a los 250 mil pesos mexicanos.

Un procedimiento de alto impacto

La cirugía consiste en la modificación, resección o limado de las llamadas “costillas flotantes” (los pares décimo, undécimo y duodécimo). Al alterar la proyección de estos huesos, se logra un estrechamiento visual del torso que no es posible alcanzar solo con ejercicio o dietas.

A pesar del éxito de la operación, la salud de la influencer generó preocupación entre sus seguidores debido a los riesgos inherentes a este quirófano, que incluyen posibles lesiones pulmonares o complicaciones en la cicatrización.

El proceso postoperatorio de Wendy ha requerido un control estricto de dolor, reposo absoluto y el uso de fajas especializadas.

El procedimiento le reveló un problema de salud

Tras la intervención, la influencer reveló que le detectaron hipertensión arterial, una enfermedad crónica donde la fuerza de la sangre contra las paredes arteriales es demasiado alta y sostenida, forzando al corazón a trabajar más, lo que aumenta el riesgo de infartos, derrames cerebrales y daño renal.

“Después de la cirugía supe que soy hipertensa. Entonces ya diario debo tomar una pastillita para la presión“, declaró la estrella de las redes sociales. “Se me subió la presión a 250/240“, dijo frontal.

Tras el diagnostico, Wendy aseguró que se encuentra bien y está bajo estricta supervisión médica. “El doctor que me atiende me dijo ‘no te preocupes, la mayoría de la gente lo es. Muchos no lo saben y por eso les dan infartos fulminantes. No pasa nada, con esta pastilla vives tu vida normal”, destacó.

