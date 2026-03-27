Argentina declaró al Cártel Jalisco Nueva Generación como una organización terrorista

Argentina ha clasificado oficialmente al Cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista, alineándose así con la política de Estados Unidos, según anunció el jueves la oficina del presidente Javier Milei.

En un comunicado, la oficina de Milei indicó que la decisión fue tomada “en coordinación con la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado”, con base en “informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, así como vínculos con otras organizaciones terroristas”.

La alineación de Milei con Trump en torno al CJNG ocurrió menos de tres semanas después de la cumbre Escudo de las Américas, organizada por el gobierno de Estados Unidos en Miami.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es conocido por su violencia y su importante papel en el tráfico de fentanilo a gran escala.

Este cártel, una de las organizaciones criminales más peligrosas de México, también ha sido vinculado a la extorsión y a ataques contra las fuerzas de seguridad mexicanas.

A principios de este año, Nemesio Oseguera, conocido como “El Mencho”, líder del grupo criminal, murió en una operación del ejército mexicano con el apoyo de la inteligencia estadounidense, tras la designación del cártel como organización terrorista extranjera por parte del presidente Donald Trump el año pasado.

La decisión de Argentina se basa en informes que documentan las actividades ilícitas del CJNG y sus vínculos con otros grupos terroristas.

Esta designación permite la imposición de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad del cártel para operar en el país.

Mientras tanto, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum enfrenta una creciente presión de Washington para combatir a los cárteles de la droga.

Sin embargo, México se resiste a calificar a estas entidades como terroristas, alegando que sus motivos son lucrativos más que políticos.

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