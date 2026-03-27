El olor corporal no depende solo de lo mucho que te bañes: influye lo que expeles de la piel

Investigadores resaltan que la actividad física, el clima y la sensibilidad de la piel no solo influyen en la necesidad de ducharse, sino también en el olor corporal. Se enfatiza que no hay una regla estricta y que las preferencias personales también juegan un papel crucial. Así, la necesidad de frecuencia de ducharse no debe regirse por una regla, ya que depende de múltiples factores.

Entonces, ducharse con frecuencia debe ser más común en personas que trabajan al aire libre o viven en climas cálidos, ya que se exponen a situaciones de sudoración. Mientras que en días tranquilos y frescos, la situación es diferente, y pueden saltarse una ducha de vez en cuando. Incluso, bañarse en exceso puede eliminar los aceites naturales que protegen la piel. La clave debe estar en el equilibrio, más que en seguir una regla estricta.

Vale destacar que el mal olor no siempre está relacionado con la higiene. Se discute el papel de la genética, la dieta y las condiciones de salud en la producción de olores corporales, además de aclarar que el sudor en sí no es el causante del mal olor.

Factores que afectan el olor del sudor

Exploraciones demuestran que factores como la alimentación, el estrés y las condiciones climáticas impactan en el olor del sudor, que fundamentalmente está conformado por agua y sal, y, por lo general, no tiene olor. Se menciona la variabilidad del sudor de acuerdo al tipo de bacterias presentes en la piel y su relación con la composición del sudor.

“El olor corporal se debe principalmente a las bacterias que descomponen el sudor, y factores como la genética, las hormonas, la dieta, el estrés y las condiciones de salud también influyen”, afirmó a Newsweek David Waters, gerente de I+D de Unilever.

Dos personas pueden seguir la misma rutina y aun así percibir patrones de olor diferentes, acota Waters.

El olor depende más de las bacterias y la composición del sudor que del volumen. Depende más de las bacterias y la composición del sudor, que de la cantidad.

Rutina de duchas efectivas

Las estrategias para optimizar la experiencia de la ducha son vitales. La recomendación es mantener duchas cortas y frescas, ya que baños largos y calientes pueden ser contraproducentes.

El agua muy caliente puede incluso resecar la piel más rápido que el agua tibia.

También es importante utilizar productos específicos para la cara y el cuerpo, y examinar la frecuencia del lavado del cabello según el tipo de cuero cabelludo.

Impacto de la dieta y el estrés en el olor corporal

Dieta. La dieta influye directamente en el olor corporal al afectar la composición del sudor y los compuestos volátiles liberados por la piel, según estudios científicos revisados. Alimentos como la carne roja generan olores más intensos y menos agradables debido a endotoxinas y procesos inflamatorios, mientras que frutas y verduras lo hacen más dulce y floral. El ajo, la cebolla y especias fuertes como el curry liberan compuestos sulfurados o intensos a través del sudor. La comida chatarra, el alcohol y el café alteran la microbiota intestinal, produciendo olores rancios. Dietas altas en proteínas animales hacen el aroma menos atractivo, según pruebas olfativas. Esto se explica como un mecanismo biológico: los nutrientes se metabolizan, absorben en la sangre y excretan por glándulas sudoríparas; la microbiota intestinal amplifica esto al producir volátiles. Los cambios dietéticos se notan en días, pero la higiene sigue siendo clave.

Estres. El estrés aumenta la producción de sudor y modifica su composición, lo que intensifica su olor. Cuando el cuerpo percibe estrés, libera hormonas como cortisol y adrenalina, que activan las glándulas sudoríparas apocrinas (en axilas e ingles). Este sudor apocrino es rico en proteínas y lípidos, a diferencia del sudor ecrino (mayormente agua y sal), y las bacterias cutáneas lo descomponen en compuestos volátiles con olor fuerte. El sudor por ejercicio (ecrino) huele poco, pero el inducido por estrés o ansiedad genera un aroma más penetrante porque nutre mejor a las bacterias. Además, el estrés puede alterar el microbioma de la piel y aumentar el sebo, agravando el problema. La sudoración excesiva por estrés reduce la higiene si no se maneja, creando un ciclo vicioso. Estudios confirman que contiene más ácidos grasos, favoreciendo olores intensos.

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