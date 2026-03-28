Christian Mbilli está a un paso de firmar contrato para pelear contra Canelo

El panorama de las 168 libras presenta movimientos significativos tras confirmarse que Christian Mbilli se perfila como el rival más probable para enfrentar a Saúl “Canelo” Álvarez. El púgil europeo, quien ostenta un registro invicto de 29 victorias, una de ellas por empate y 24 nocauts, ha buscado este enfrentamiento durante años para consolidar su carrera en la élite.

Tras la derrota sufrida por el tapatío ante Terence Crawford en septiembre pasado, el equipo de trabajo de Canelo Álvarez evalúa opciones para un regreso triunfal en territorio árabe. La recuperación de una cirugía de codo marca los tiempos del mexicano, quien planea subir nuevamente al cuadrilátero durante el mes de septiembre de este año.

The newly elevated WBC world champion Christian Mbilli (29-0-1) 🇫🇷 is in the ring in Montréal, Canada. 🇨🇦

The crowd is chanting Canelo 🇲🇽 – is the big fight coming?



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El avance en las negociaciones entre ambos equipos

Camille Estephan, promotor de Mbilli, ofreció declaraciones al medio FightsATW donde aseguró que las conversaciones están en un punto de madurez importante. Según el representante, existe una voluntad compartida para concretar el combate, destacando que el interés de Canelo Álvarez por recuperar el estatus absoluto en la división es un factor clave.

“Creo que Canelo quiere pelear contra Mbilli y Mbilli quiere pelear contra Canelo. Hemos hablado muchas veces y existe la voluntad de que suceda”, afirmó Estephan a FightsATW. El promotor añadió que, aunque Canelo Álvarez desea recuperar el título del CMB que ahora posee el francés, su equipo no tiene intenciones de cederlo fácilmente en la mesa de negociación.

El ascenso de Mbilli en el ranking mundial

Christian Mbilli fue elevado a campeón absoluto por el Consejo Mundial de Boxeo luego de que se confirmara el retiro definitivo de Crawford en diciembre. Este cambio de estatus deportivo coloca al boxeador invicto en una posición de poder para negociar los términos económicos y deportivos de una posible pelea contra Canelo Álvarez.

Lester Martinez is targeting the winner of a reported bout between Canelo Alvarez and Christian Mbilli for the WBC 168lb title!🔰



Martinez must first get past Emmanuwel Aleem this Saturday on ProBox TV!🔥 pic.twitter.com/lwSlP54ZEI — ProBox TV (@ProBox_TV) March 19, 2026

Con un historial que incluye una victoria contundente por nocaut en el primer asalto sobre Maciej Sulecki, el retador francés se siente preparado para el reto. La confirmación oficial de este combate en Arabia Saudí significaría uno de los eventos más lucrativos del calendario boxístico, cerrando un ciclo de espera prolongado para el equipo del nuevo monarca del CMB.

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