Sebastián Fundora arremete contra las peleas de Zuffa Boxing organizadas por Dana White

El actual monarca del peso superwélter por el Consejo Mundial de Boxeo, Sebastián Fundora, ha expresado públicamente su rechazo al modelo de negocio que intenta implementar Zuffa Boxing. Según el espigado boxeador, la propuesta centralizada que promueve Dana White carece de la esencia necesaria para triunfar en un deporte con tanta historia como el pugilismo profesional.

Durante una charla con el medio especializado Izquierdazo, el peleador de 27 años fue tajante al explicar por qué no se uniría a las filas de esta nueva promotora. Para Sebastián Fundora, la falta de identidad visual y el control excesivo sobre la imagen de los atletas son factores que restan atractivo a los eventos organizados bajo este formato corporativo.

Sebastian Fundora and Keith Thurman face off for the FINAL time ahead of their title fight tomorrow night‼️#FundoraThurman pic.twitter.com/GpnjR81PzJ — Source of Boxing (@Sourceofboxing) March 27, 2026

La crítica a la estética y promoción de los eventos

Uno de los puntos que más molesta al campeón es la estandarización de las salidas al ring, las cuales comparó negativamente incluso con las producciones de creadores de contenido digital. Sebastián Fundora señaló que el uso de uniformes idénticos y la ausencia de personalización en las batas y accesorios rompe con la mística tradicional que caracteriza a las grandes carteleras.

“En el boxeo tenemos a los youtubers trayendo todas estas cosas, y hasta ellos lo hacen ver mucho mejor de lo que Zuffa nos ha estado dando”, sentenció Sebastián Fundora. El atleta considera que esta nueva empresa está intentando reinventar un deporte que ya posee una estructura sólida y que la imagen actual de la marca no transmite profesionalismo.

La falta de reconocimiento a los organismos mundiales

Otro aspecto que genera dudas en el entorno del boxeador es la aparente desconexión de Zuffa Boxing con los cuatro organismos principales que rigen el boxeo internacional. Sebastián Fundora cuestionó la validez de un modelo que ignora los cinturones tradicionales y que no busca establecer relaciones de respeto con las instituciones que otorgan los títulos mundiales.

Finalmente, el boxeador dejó claro que, aunque les desea éxito en su emprendimiento, no considera a esta liga como una competencia directa para las promotoras ya establecidas. Sebastián Fundora concluyó que su prioridad es mantener su independencia y la cultura vibrante que permite a cada peleador mostrar su propia marca personal ante los fanáticos de todo el mundo.

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