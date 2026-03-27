David Benavídez tiene un favorito si pelean Ryan García y Shakur Stevenson

El doble campeón mundial en distintas categorías, David Benavídez, ha compartido su análisis sobre uno de los enfrentamientos más comentados en el boxeo actual: el choque entre Ryan García y Shakur Stevenson. El peleador de 29 años se mostró entusiasmado por la posibilidad de que ambos púgiles estadounidenses se enfrenten para consolidar sus respectivos legados en el deporte.

Tras la victoria de García sobre Mario Barrios, el nombre de Stevenson ha surgido como el retador natural para disputar el trono del peso wélter. Ante este escenario, David Benavídez decidió no inclinarse por un ganador definitivo debido al alto nivel de ambos atletas, aunque destacó la importancia de que este tipo de peleas se concreten mientras los involucrados están en su mejor momento físico.

Ryan Garcia & David Benavidez linked-up for training 👑



The snap on their shots is something else 💨



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Un combate equilibrado según el análisis técnico

Para David Benavídez, esta contienda representa un reto de pronóstico reservado debido a los estilos contrastantes que presentan los dos boxeadores en el ring. El campeón sostiene que no se puede asegurar un desenlace por la vía del cloroformo de manera sencilla, dado que tanto el poder de Ryan como la técnica de Shakur están muy nivelados.

“No es una pelea fácil, es una pelea 50/50. No voy a decir que Ryan García va a noquear a Shakur, ni que Shakur va a noquear a Ryan García; es una pelea 50/50 y eso es lo que queremos ver”, declaró David Benavídez en una entrevista concedida al medio especializado FightHype. Esta postura refleja el respeto que siente por la evolución que han mostrado sus compañeros de profesión.

David Benavidez DOUBLED DOWN on what he said about Shakur Stevenson and even said Shakur NEEDS the Ryan Garcia fight 👀



“If you’re already making the move to 144, I don’t think 3 pounds is gonna affect you or anything. You could drink a bottle of water and gain 3 pounds.”… pic.twitter.com/I0mCgFmx3c — ITSDAFANTA 🥤 (@itsdafanta) March 25, 2026

El camino hacia la leyenda en el boxeo moderno

El boxeador también aprovechó el espacio para elogiar la trayectoria que ha construido Stevenson hasta la fecha, considerándolo un futuro miembro del salón de la fama. David Benavídez subrayó que para alcanzar el estatus de leyenda absoluta, es necesario que los peleadores tomen riesgos y busquen las peleas más grandes posibles antes de que el tiempo pase.

“Creo que Shakur ha hecho un trabajo increíble, es un gran boxeador, sin duda se convertirá en una leyenda y creo que hay que intentar que esa leyenda sea lo más grande posible”, añadió David Benavídez a la citada fuente. Actualmente, las negociaciones enfrentan obstáculos por diferencias en el peso y cláusulas de rehidratación, pero el interés del público y de figuras como Benavídez mantiene viva la expectativa.

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