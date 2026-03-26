Sebastián Fundora advierte que noqueará a Keith Thurman en Las Vegas

El pesaje y la última conferencia de prensa previa al combate de este sábado 28 de marzo en el MGM Grand Garden Arena dejaron claro que no habrá tregua en el cuadrilátero. El actual campeón mundial superwélter del CMB, Sebastián Fundora, se vio cara a cara con el veterano Keith Thurman, en un evento que será transmitido a través de Prime Video bajo la promoción de TGB Promotions y Sampson Boxing.

Durante su intervención ante los medios, Sebastián Fundora mostró una confianza absoluta en su preparación física y en la ventaja que le otorga su fisonomía. El peleador apodado “El coloso en llamas” aseguró que su objetivo es mantener su estatus en la élite del boxeo y que la pelea no llegará a la decisión de los jueces este sábado en la ciudad de los casinos.

Pronóstico de nocaut en el evento estelar

La determinación de Sebastián Fundora fue el punto central de la jornada del jueves. Al ser consultado sobre el desarrollo del pleito, el campeón fue tajante al señalar que su pegada será el factor determinante frente a un rival que sube de categoría. Fundora confía en que su proceso de maduración deportiva le permitirá dominar el ritmo desde el primer asalto.

“Definitivamente no veo que esto llegue a los 12 asaltos, pero no importa cuánto dure, terminará conmigo con la mano en alto”, afirmó Sebastián Fundora según las declaraciones recogidas por el equipo de prensa de Premier Boxing Champions (PBC). El monarca del CMB añadió que, aunque respeta la trayectoria de Thurman, planea arruinar su regreso triunfal.

Keith Thurman busca recuperar la gloria

Por su parte, Keith “One Time” Thurman llega a este compromiso con la intención de demostrar que sus 30 años de experiencia en el deporte son superiores a la juventud del campeón. Thurman reconoció la evolución de su oponente, pero advirtió que su estrategia se basa en neutralizar la ofensiva de Sebastián Fundora mediante un intercambio de golpes preciso y contundente.

“Estoy aquí para lastimar a este chico. Estoy tratando de mandarlo a casa sin cinturón. Fundora recibe un golpe. Está acostumbrado a intercambiar golpes y a pelear. Pero estoy aquí para apagar ese fuego”, declaró Thurman durante la conferencia oficial previa al pesaje. El retador enfatizó que el público verá “poesía en movimiento” y que su meta es hacer historia arrebatándole el título al joven monarca.

Una cartelera cargada de prospectos

El evento del sábado no solo contará con el duelo entre Sebastián Fundora y Thurman, sino que incluye una serie de combates de alto nivel. En el turno coestelar, Yoenis Tellez se medirá ante Brian Mendoza en una pelea pactada a 12 asaltos, mientras que los pesos pesados Gurgen Hovhannisyan y Cesar Navarro abrirán la transmisión oficial de pago por evento a las 8 p.m. ET.

La jornada iniciará más temprano con transmisiones gratuitas en Prime Video, destacando la participación de la estrella en ascenso Elijah Garcia frente a Kevin Newman. Con este respaldo, la cartelera en Las Vegas se posiciona como una de las más completas de la temporada, centrando toda la atención en si Fundora logrará cumplir su promesa de finalizar el combate por la vía rápida.

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