Jake Paul y sus razones por las qué no peleó contra el Canelo Álvarez

El entorno del boxeo profesional sigue reaccionando a las revelaciones de Jake Paul, quien afirmó recientemente que intereses externos impidieron su enfrentamiento contra Saúl “Canelo” Álvarez. Según el creador de contenido y boxeador, existía un preacuerdo firmado para llevar a cabo la pelea en mayo del año pasado, pero diversos factores contractuales y personales dentro de la industria detuvieron el proceso.

El estadounidense sostiene que su ascenso en el deporte genera resistencia en ciertos sectores tradicionales. Jake Paul considera que su éxito comercial y deportivo representa una amenaza para quienes manejan las estructuras convencionales del boxeo, lo que habría motivado el bloqueo de una de las peleas más lucrativas proyectadas para la plataforma Netflix.

Jake Paul reveals he lost a $100M payday after his Canelo fight was canceled last minute



“It almost happened. We were on the one yard line, letter of intent signed, but he had a three-fight deal already signed. He was able to fight one time before that, but once these people… pic.twitter.com/j3b5MmehvG — Mikli (@CryptoMikli) March 24, 2026

El contrato millonario que detuvo el combate

De acuerdo con las declaraciones de Jake Paul en una entrevista para la cuenta de X de CriptoMikli, el equipo de Álvarez recibió presiones directas. El boxeador explicó que, justo cuando la carta de intención estaba lista, los socios comerciales del mexicano intervinieron para proteger un acuerdo previo que superaba los 300 millones de dólares por varias peleas.

“Casi sucede. Estábamos a nada de concretarlo, con la carta de intención firmada, pero él ya tenía un contrato por tres peleas. Cuando esa gente se enteró de que iba a pelear conmigo, amenazaron con cancelarlo”, aseguró Jake Paul. Ante el riesgo de perder una cifra tan elevada, el campeón mexicano optó por cumplir con sus compromisos previos y declinar el choque contra el youtuber.

Impacto económico y rechazo en la industria

La cancelación del evento no solo afectó la agenda deportiva, sino que también representó una pérdida financiera masiva. Jake Paul reveló que el combate, proyectado originalmente para el 3 de mayo, le habría generado ganancias cercanas a los 100 millones de dólares. El peleador atribuye este obstáculo a la falta de simpatía que genera su figura entre los promotores establecidos.

“No quieren que pelee conmigo porque hay gente en el deporte a la que no le caigo bien. Gente que no quiere verme triunfar, ganar y convertirme en el nombre más grande del boxeo”, sentenció Jake Paul a la fuente citada. A pesar de este contratiempo, el estadounidense continúa insistiendo en que su presencia en el cuadrilátero es inevitable y que tarde o temprano logrará cerrar los acuerdos necesarios para enfrentar a los mejores del mundo.

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