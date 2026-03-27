Ryan García es la próxima víctima en el radar de Conor Benn

El boxeador británico Conor Benn ha hecho públicas sus ambiciones de conquistar la división de peso wélter y ha señalado directamente a Ryan García como su objetivo principal. Benn, quien se encuentra en una etapa de alta intensidad en su preparación, busca obtener el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que actualmente pertenece al pugilista conocido como “KingRy”.

Sin embargo, para que este enfrentamiento se materialice, el británico debe superar primero su compromiso del próximo 11 de abril ante Regis Prograis. Benn ha manifestado que una victoria contundente en esa fecha le abriría las puertas de forma inmediata para negociar un combate contra Ryan García, preferiblemente en un escenario masivo en Londres.

Got the numbers to back it up! 🥊



Conor Benn is set for his return to the squared circle next month! pic.twitter.com/sp18eXqQE0 — UFC_Asia (@UFC_Asia) March 27, 2026

El objetivo de emular una leyenda familiar

La motivación de Conor Benn va más allá de la simple obtención de un trofeo, ya que busca igualar la hazaña de su padre, Nigel Benn, quien también fue campeón del organismo verde y oro. El británico considera que el estilo de Ryan García es el ideal para brindar un espectáculo de nivel mundial y reclamar el trono que alguna vez ocupó su progenitor.

“Él ganó ese título mundial. Así que para mí es mi objetivo ganar ese título mundial”, expresó el peleador a Sky Sports. Esta declaración confirma que el equipo del británico está monitoreando de cerca cada movimiento de Ryan García, esperando el momento preciso para lanzar un reto formal tras cumplir con sus compromisos actuales en el ring.

Ryan Garcia went on IG live and EXPLAINED the real reason why he wants to BEAT ON Terence Crawford 😳



“He’s never fought a generational talent before. Faster, stronger, I’m in my prime, and I’ll see him at 154. He’s not as good as people say he is” pic.twitter.com/WJJuQQ533K — ITSDAFANTA 🥤 (@itsdafanta) March 22, 2026

Habilidad e inteligencia sobre el cuadrilátero

Benn no solo apuesta por su potencia física para vencer a Ryan García, sino que desea demostrar una evolución técnica en su boxeo. El púgil europeo sostiene que su capacidad estratégica suele ser subestimada por el público debido a su agresividad natural, pero asegura que ante un rival de la jerarquía del californiano mostrará una faceta mucho más cerebral.

“Quiero mostrar más que agresividad, más que esa fuerza bruta que hay en mí. Quiero mostrar mi habilidad e inteligencia boxística”, argumentó Benn a la fuente mencionada. De concretarse los planes del británico, el enfrentamiento contra Ryan García se convertiría en uno de los eventos más esperados del año, uniendo la popularidad de ambos boxeadores en una cartelera de alto impacto internacional.

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