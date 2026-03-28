Jaime Camil reflexiona sobre sus amistades del pasado

En medio del éxito obtenido con su regreso a México para participar en la puesta en escena “Matilda, el musical”, el actor Jaime Camil se ha dado el tiempo de hablar con los medios de comunicación y ha compartido una mirada inédita a los cambios que ha vivido en el plano personal, específicamente a sus amistades.

En una entrevista concedida al periodista Gustavo Adolfo Infante del programa “De Primera Mano”, el galán que protagonizó melodramas como “Por ella soy Eva” y “La fea más bella” reflexionó sobre sus amistades del pasado y cómo algunas de ellas ya alcanzaron su fecha de caducidad.

“Leí en Instagram un posteo muy bonito, que decía: ‘Nosotros hacemos paz cuando entendemos que ciertas personas en nuestra vida, familia o amigos, tienen fecha de caducidad’“, expresó durante su paso por el programa de espectáculos.

El tema salió a colación cuando el comunicador Gustavo Adolfo Infante cuestionó a Jaime Camil sobre su cercanía con Luis Miguel, Roberto Palazuelos y Jorge “El Burro” Van Rankin, con quienes entabló una relación de amistad en sus años de juventud. Sin embargo, sin deseos de brindar detalles sobre la razón de su distanciamiento, el famoso agregó:

“Los momentos o las personas que estuvieron en tu vida. A mí el veinte me cayó durísimo cuando leí eso, dije, claro: ‘Hay momentos y hay personas en nuestra vida que están en ese momento de nuestra vida, vienen para enseñarnos algo o para sanarnos de algo, o para que estemos frente a algo que nos reta para nosotros mismos procesar nuestra paz interna y entender cómo pasar por esos momentos”, destacó el productor.

Ciertas personas en mi vida ya cumplieron su fecha de caducidad" Jaime Camil – Actor y productor

La única mención con nombre y apellido por parte del integrante de la dinastía Camil estuvo relacionada con su amigo Andrés Ruiz Sandoval, a quien se refirió con cariño como “El Pinzas”. Pese a que la convivencia se ha reducido exponencialmente, su vínculo se mantiene intacto: “No lo he visto en años, pero cada semana o dos semanas nos mandamos un mensaje de texto, y ya, creo que ya”, comentó.

Otras de las amistades sobre las que se dijo orgulloso involucran a Lucero, Angélica Vale y la conductora Luz María Zetina. Con esta última protagonizó un encuentro reciente tras su llegada a México, el cual le comprobó que hay lazos que no se desgastan a pesar del tiempo y la distancia.

“Estamos todos tan ocupados y con tantas cosas que hacer que a veces te distancias. Pero me pasó con Luz María Zetina, quien fue esposa de un gran amigo mío: fui a su programa de radio y, aunque no la veía desde hace años, incluso décadas, retomamos la conversación como si nos hubiéramos visto ayer. Esa es la belleza de la amistad“, destacó para finalizar.

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