Jaime Camil se suma a “Matilda, el musical” como la icónica villana “Tronchatoro”

Jaime Camil, actor que conquistó al público latino en Estados Unidos gracias a su participación en la serie “Jane the Virgin”, ha hecho su gran regreso al teatro en México de la mano de la puesta en escena “Matilda, el musical”, dando vida a la temida directora “Tronchatoro”.

En una función especial para amigos, familiares y la prensa, el reconocido histrión hizo su debut en el nuevo musical producido por Alejandro Gou. Caracterizado como la temible directora, sorprendió al público asistente con una actuación que rebosa de presencia escénica y una propuesta que desafía expectativas.

La suma de Jaime Camil al elenco de esta puesta en escena sigue la tradición de que el personaje de “Tronchatoro” sea interpretado por hombres. La finalidad es generar un contraste frente a los protagonistas infantiles, tal y como lo logra la cinta lanzada en 1996.

Para celebrar su ingreso, la producción colocó un video en el que se dio un vistazo inédito al detrás de escena de la obra, específicamente los ensayos antes de la presentación a prensa.

“El nivel de producción, el tamaño de producción y el valor de producción, jamás en la historia lo hemos visto. Está muy bien hecha y les va a encantar“, menciona el famoso en el video compartido a través de las plataformas digitales oficiales de la obra.

Jaime Camil aseguró que afronta este reto como la gran oportunidad que es; por esta razón, está más que comprometido a dar su cien por ciento. Al ser cuestionado sobre cuál es el sello personal que imprimirá en este personaje, el famoso destacó: “La energía para llevarla al escenario y que el público se vaya feliz y satisfecho de lo que vio en el escenario”.

Con respecto a su preparación para este personaje, el histrión mexicano declaró a TvyNovelas: “Todos los personajes tienen un porqué y una preparación de esa detrás muy importante (…) No quieres que el personaje sea de la nariz para afuera, quieres que el personaje sea de las entrañas hacia afuera y eso se hace con la ayuda de un gran director como Nick Evans que realiza un trabajo de mesa con propósito y con disciplina”.

“Matilda, el musical” se presentará durante 12 semanas, de viernes a domingo, a partir del 13 de marzo en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México, bajo la dirección de Nick Evans, quien previamente dirigió la versión de “Jesucristo Súper Estrella”.

Además de Jaime Camil, el elenco se complementa con Ricardo Margaleff, Verónica Jaspeado, María Elisa Gallegos, Gloria Aura y Gicela Sehedi, por mencionar algunos. Las actrices infantiles que alternarán el personaje principal”Matilda” son: Elena, Raffaella, Emilia y Lara Campos, como artista invitada.

