Presentan un botón de emergencia para turistas estadounidenses que visiten Tijuana

En vísperas de la temporada vacacional de Semana Santa, autoridades municipales de Tijuana relanzaron una versión actualizada del “Botón de Emergencia”, ahora con interfaz bilingüe y atención en tiempo real para turistas, principalmente provenientes de Estados Unidos.

La herramienta digital, disponible en App Store y Google Play en México y Estados Unidos, permite a los usuarios solicitar apoyo inmediato mediante conexión directa a los números de emergencia 911 y 078, con operadores capacitados para brindar asistencia en inglés, lo que elimina barreras de comunicación para visitantes extranjeros.

El anuncio fue encabezado por el presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) y el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana, como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad durante uno de los periodos de mayor afluencia turística en la ciudad.

De acuerdo con información difundida por el semanario Zeta, la aplicación incorpora nuevas funciones enfocadas en la experiencia del visitante, como el apartado “Prevención y Movilidad”, donde se puede consultar en inglés el Reglamento de Tránsito, así como información sobre infracciones comunes y un sistema para verificar vehículos remolcados.

Además, incluye secciones de “Asistencia Directa” y “Transparencia”, esta última con acceso a un buzón de quejas y reconocimientos dirigido a elementos policiales, con el objetivo de reforzar la rendición de cuentas y prevenir posibles actos de corrupción.

Uno de los elementos más relevantes del rediseño es la implementación de un sistema de geolocalización, que detecta automáticamente el ingreso del turista a la ciudad al cruzar la frontera, estableciendo así un primer punto de contacto y acompañamiento desde su llegada.

El secretario de Seguridad, Alejandro Avilés Amezcua, explicó que al activar la alerta, la información del usuario se envía de inmediato al Centro de Monitoreo C2, donde se combinan despachos operativos y herramientas de inteligencia artificial para dar seguimiento al caso en tiempo real.

Detalló que el sistema también genera mensajes automáticos de seguimiento y permite la conexión con cámaras de vigilancia, supervisores y monitoristas, lo que garantiza acompañamiento constante; en caso necesario, la atención pasa de inteligencia artificial a intervención humana.

Las autoridades señalaron que los agentes de tránsito serán los principales responsables de atender a turistas, siempre que no exista una situación de mayor riesgo, en cuyo caso intervendrán elementos operativos.

Durante la presentación, realizada en el Consulado de Estados Unidos en Tijuana, el cónsul general Christopher Teal destacó que esta aplicación representa un ejemplo de colaboración binacional y una herramienta adicional para brindar apoyo a ciudadanos estadounidenses durante su estancia.

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