Senegal presume trofeo de la Copa Africana pese a revocación por parte de la CAF

La selección de Senegal llevó a cabo una celebración pública de su título continental en Francia, pese a que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidió retirarle oficialmente ese reconocimiento para dárselo a Marruecos. El acto tuvo lugar en el Stade de France, en Saint-Denis, donde el equipo apareció con el trofeo antes de disputar un amistoso internacional.

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El evento incluyó una presentación musical de Youssou N’Dour y la presencia de miles de aficionados senegaleses que ocuparon gran parte del estadio. En ese contexto, los jugadores saltaron al campo con el trofeo que les fue revocado días atrás, en un gesto que desafía la decisión del organismo rector del fútbol africano.

La présentation du 🏆 au stade de france ⭐️ ⭐️ pic.twitter.com/ri7loapHAq — Football Senegal (@FootballSenegal) March 28, 2026

La CAF resolvió adjudicar el título a Marruecos el pasado día 17, dos meses después de la final en la que Senegal se había impuesto 1-0 en tiempo extra. El fallo se produjo tras los incidentes ocurridos durante ese partido, cuando el equipo senegalés abandonó momentáneamente el campo en señal de protesta por decisiones arbitrales, incluyendo la anulación de un gol y la sanción de un penal a favor de Marruecos.

Antes del encuentro ante Perú, las autoridades legales marroquíes intentaron frenar la ceremonia. El abogado Mourad Elajouti envió comunicaciones formales a los organizadores del estadio y a la empresa encargada de su operación, advirtiendo sobre posibles responsabilidades legales al permitir una celebración basada en un título que ya no es reconocido oficialmente.

Respuesta institucional y desarrollo del partido

La Federación Senegalesa de Fútbol expresó su rechazo al fallo de la CAF y anunció acciones legales ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Su presidente, Abdoulaye Fall, sostuvo una postura firme frente a la decisión.

“Ante este robo administrativo, flagrante y sin precedentes en la historia, la Federación Senegalesa se niega a aceptar la fatalidad. Lucharemos en una cruzada moral y legal. Senegal no se doblegará ni comprometerá sus valores”, declaró.

El partido amistoso ante Perú se disputó en ese mismo escenario y terminó con victoria 2-0 para Senegal. Nicolas Jackson abrió el marcador al minuto 41 tras una asistencia de Ibrahim Mbaye, mientras que Ismaila Sarr amplió la ventaja en el segundo tiempo.

2-0 pour le Sénégal 🇸🇳

Nicolas Jackson ⚽️

Ismaila Sarr ⚽️ pic.twitter.com/2PtoJpYQuD — Football Senegal (@FootballSenegal) March 28, 2026

El encuentro se desarrolló en un ambiente particular, marcado por la controversia previa. Cerca de 70,000 aficionados estuvieron presentes en el estadio, en un duelo que coincidió con el debut de Mano Menezes como seleccionador de Perú.

La situación generó un caso inusual en el fútbol internacional, con un equipo celebrando un título que le fue retirado oficialmente.

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