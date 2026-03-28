Siguen las críticas contra la F1: Charles Leclerc y Fernando Alonso se suman a los cuestionamientos

El ambiente en la Fórmula 1 atraviesa un momento de tensión que ya no se limita a comentarios aislados. En el circuito de Suzuka, durante el Gran Premio de Japón, dos voces con peso dentro de la parrilla, Charles Leclerc y Fernando Alonso, expusieron su inconformidad con las nuevas reglas que están transformando la forma de conducir.

Las modificaciones técnicas obligaron a los pilotos a cambiar hábitos adquiridos desde sus inicios. Conceptos como la gestión de energía y la recarga de batería ganaron protagonismo, lo que impacta directamente en el rendimiento en pista. La consecuencia, según varios competidores, es una conducción menos agresiva en curvas que antes se tomaban al límite, según ESPN.

Alonso, con experiencia en distintas eras de la categoría, describió el cambio con claridad. “Desapareció un poco, como también desapareció la curva rápida de Australia en la 10 y 11. También desaparecerán Yeda, Eau Rouge y todas las curvas del campeonato. Es una nueva Fórmula 1 y las curvas rápidas son puntos de recarga. Ahí se recarga la batería y en las rectas tienes un poco más de potencia, así que no empujas en las curvas y es algo frustrante“, señaló.

El español, quien también festejó recientemente el nacimiento de un hijo, hizo referencia al panorama general de la temporada. “Sigue todo igual. Las dos primeras carreras fueron complicadas y serán complicadas las siguientes diez”, afirmó. “Los milagros no existen. La primera parte del año será muy dura y la segunda esperemos que sea un poco mejor”.

Clasificación, energía y cambios en la competencia

Las críticas no se limitan a la experiencia en carrera. Charles Leclerc apuntó directamente al formato de clasificación y al impacto de las nuevas unidades de potencia en el rendimiento de los autos.

“Sinceramente, no soporto estas nuevas reglas de clasificación… ¡es una auténtica broma! Voy más rápido en las curvas, acelero antes… Lo estoy perdiendo todo en la recta”, expresó el piloto de Ferrari.

⬇️ Leclerc se vuelve a quejar de las Qualys:



😓 "Es muy frustrante"



"Al llegar a la Q3, sueles probar cosas que están un poco por encima de lo que has intentado antes"



"Y ahí el sistema necesita reoptimizar todo y pierdo tiempo en las rectas"pic.twitter.com/JOQkDuTBIt — Nachez (@Nachez98) March 28, 2026

El monegasco explicó que el enfoque tradicional de arriesgar al máximo en la Q3 ha cambiado. “En Q3 es cuando quieres salir a la pista y probar cosas que nunca antes has probado, asumiendo riesgos que nunca antes habías tomado. Eso ha sido gratificante para la mayoría de nosotros a lo largo de nuestras carreras, y ahora ya no es posible. Cada vez que se supera ligeramente el límite, cada vez que se produce un pequeño chasquido, esto supone un coste de energía para la unidad de potencia, y entonces se paga un precio mayor”.

También agregó: “Creo que, para todos, afrontar la Q3 no es la sensación más agradable, porque queremos estar al límite de esos coches. Pero cuando juegas con esos límites, no solo pagas el precio de una pequeña pérdida, sino que también pagas el triple en las rectas. Esto es muy frustrante”.

Mientras crecen estas críticas, la Federación Internacional del Automóvil y la propia Fórmula 1 indicaron que el reglamento se encuentra en evaluación, con posibles ajustes en el futuro.

En lo deportivo, la clasificación en Suzuka dejó a Andrea Kimi Antonelli en la pole position tras registrar el mejor tiempo en la Q3. El piloto italiano de 19 años compartirá la primera fila con George Russell. Oscar Piastri y Charles Leclerc partirán desde la segunda, mientras que Carlos Sainz lo hará desde la octava fila junto a Franco Colapinto.

En la parte trasera de la parrilla, Sergio Checo Pérez arrancará desde el puesto 19. Fernando Alonso saldrá desde la última fila junto a Lance Stroll en una carrera que refleja tanto los desafíos deportivos como las tensiones que rodean a la categoría.

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