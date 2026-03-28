Trump reacciona al accidente de Tiger Woods: “Es una persona increíble”

Mientras las autoridades publicaban la foto policial (mugshot) de Tiger Woods luego de que el legendario golfista fuera arrestado en Florida por conducir presuntamente intoxicado, el presidente Donald Trump reaccionó a la noticia del accidente la tarde del viernes.

Tiger Woods salió ileso tras la volcadura de su Land Rover en Jupiter, Florida. Pero la mayor estrella del golf fue arrestada bajo sospecha de conducir bajo la influencia (DUI), daños a la propiedad y rehusar hacerse una prueba de orina para detección de drogas.

El conductor del otro vehículo involucrado también salió ileso. Imágenes posteriores a la colisión muestran a Tiger Woods de pie a un lado de la camioneta volcada haciendo una llamada con su celular.

President Trump on Tiger Woods' accident: "I don't want to talk about it."



He also reacts to Speaker Johnson not wanting to pass a Senate-passed bill that would fund most of DHS but not ICE or CBP, blaming Democrats for "wanting to let illegals into our country." pic.twitter.com/tCFF5Gk1IE — CSPAN (@cspan) March 27, 2026

¿Qué dijo Donald Trump acerca del accidente de Tiger Woods?

El presidente Donald Trump, tras enterarse del incidente, dijo sentirse “muy mal” por la noticia.

“Él tiene algunas dificultades. Hubo un accidente y eso es todo lo que sé”, dijo Trump al aterrizar el viernes en Miami. “Es un amigo muy cercano, es una persona increíble, un hombre increíble. Pero (tiene) algunas dificultades”.

Cuando un reportero le preguntó a Trump si Tiger Woods había resultado herido, el presidente se volteó y dijo: “No quiero hablar de eso”.

En 2019, Woods recibió de parte de Trump la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo honor civil, en la Casa Blanca. El golfista de 50 años se encuentra en una relación romántica con Vanessa Trump, exnuera del presidente y exesposa de Donald Trump Jr., con quien tuvo cinco hijos.

Tiger Woods en la cárcel del condado al menos ocho horas

Un alguacil del sheriff del Condado Martin dijo que Woods dio negativo en la prueba de alcohol, pero mostraba signos de “deterioro”. El policía agregó que el deportista permanecería al menos ocho horas en la cárcel del condado y que después sería puesto en libertad bajo fianza.

Además, el oficial agregó que Woods “fue cooperativo, aunque no quiso incriminarse a sí mismo”, y que se encontraba “letárgico en la escena” del hecho.

Esta foto proporcionada por la oficina policial del condado de Martin (Florida) muestra a Tiger Woods tras su arresto el viernes 27 de marzo de 2026. Crédito: Martin County Sheriff’s Office | AP

El accidente de Woods fue por “rebasar a gran velocidad”

El accidente tuvo lugar poco antes de las 14:00 hora local (18:00 GMT) cuando el vehículo conducido por Woods intentó rebasar “a gran velocidad” a una camioneta con remolque en una carretera estrecha, pero terminó golpeando la parte trasera del otro vehículo y volcando sobre el lado del conductor.

“Se inició la investigación e, inicialmente, desde el primer momento, pareció que el conductor del Land Rover (Tiger Woods) podría estar bajo los efectos de alguna sustancia”, indicó.

No es la primera vez que Woods sufre un accidente de carretera. En febrero de 2021 sufrió fracturas abiertas en tibia y peroné tras un grave accidente en Los Ángeles que puso en serio peligro su carrera.

Woods estaba trabajando para volver a competir después de romperse el tendón de Aquiles en 2025.

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