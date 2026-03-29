EE.UU. autoriza ingreso de petrolero ruso a Cuba, dando un alivio energético en medio de tensiones

Estados Unidos permitirá la llegada a Cuba de un buque petrolero ruso con más de 700,000 barriles de crudo, en un giro inesperado dentro de su política de presión energética hacia la isla.

De acuerdo con el diario The New York Times, citado por diversos medios, “la Guardia Costera de Estados Unidos permitirá que un buque ruso desembarque en Cuba” pese a las restricciones vigentes. El tanquero, identificado como Anatoly Kolodkin, se encuentra a menos de 24 kilómetros del territorio cubano y se espera que ingrese a aguas de la isla este domingo por la tarde y toque puerto el martes.

El buque, que navega bajo bandera rusa, forma parte de la flota sancionada tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea, lo que hace más relevante la decisión de Washington de permitir su tránsito.

Según reportes periodísticos, esta medida podría aliviar la severa crisis energética que atraviesa Cuba. La isla requiere alrededor de 100,000 barriles diarios de petróleo para cubrir su demanda interna, pero su producción local apenas alcanza unos 40,000 barriles, lo que ha provocado apagones prolongados y afectaciones económicas significativas.

El contexto de esta decisión se remonta a enero, cuando el gobierno estadounidense endureció las restricciones tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, lo que dejó a Cuba sin uno de sus principales proveedores de crudo. Desde entonces, Washington ha presionado a La Habana limitando el flujo de combustibles para forzar negociaciones y reformas económicas.

En este escenario, Rusia había adelantado que evaluaba enviar petróleo a Cuba “por razones humanitarias”, aun cuando esto implicaba desafiar las sanciones estadounidenses. La llegada del Anatoly Kolodkin parece concretar ese planteamiento.

Medios internacionales señalan que “la autorización de EE.UU. sorprende y aún no se conocen los motivos detrás de este cambio”, especialmente considerando que el presidente Donald Trump firmó el 29 de enero una orden ejecutiva que amenazaba con imponer aranceles a países o actores que suministraran petróleo a la isla.

La decisión también se produce en un contexto global de tensiones energéticas, donde Washington ha comenzado a flexibilizar algunas restricciones sobre el petróleo ruso para estabilizar los mercados internacionales.

Hasta ahora, no está claro si esta autorización será un caso aislado o si marcará un cambio más amplio en la política de Estados Unidos hacia Cuba y el suministro energético desde Rusia.

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