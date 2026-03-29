Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de marzo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
PISCIS – 29 de marzo 2026
Piscis, este 29 de marzo de 2026 te cae como balde de agua fría para que despiertes y dejes de hacerte el distraído con lo que ya sabes que no está bien en tu vida. Traes dos personas cerca que no llegan por cariño, sino por interés, y tú bien que lo has notado, pero te haces el fuerte para no quedarte solo. Ya estuvo bueno de hacerte tonto, porque luego terminas pagando las consecuencias. En el amor, si alguien te interesa, no te aceleres tanto. Cuando te emocionas de más, sueltas todo y asustas. Aprende a dejar que la otra persona también te busque, porque no se trata de que tú cargues con todo. El interés se nota, pero también se siente cuando es mutuo. No andes mendigando atención, que tú no estás para eso.
Hay una persona muy pegada a ti que viene con sonrisa falsa. Te pregunta mucho, se interesa demasiado, pero no es por cariño, es por conveniencia. No le sueltes todo, porque después esa misma información se puede volver en tu contra. Aprende a medir lo que dices, no todos merecen saber de tu vida.
Se vienen cambios importantes, pero necesitas dejar de repetir los mismos errores. No es mala suerte, es falta de decisión. Sigues tropezando con la misma piedra porque no quieres soltar lo que ya te dañó. Suelta, aunque duela, porque peor es quedarte donde no avanzas. En el amor, deja de idealizar lo que está lejos. A ti no te funcionan las promesas por mensaje. Tú necesitas presencia, hechos, cercanía. Si tienes pareja, cuidado con los celos. Estás armando historias en tu cabeza que ni existen, y eso solo desgasta la relación.
Ya es momento de decidir qué quieres. Sueños tienes muchos, pero acción muy poca. La flojera y la indecisión te están quitando oportunidades. Ponte las pilas, porque nadie va a venir a resolverte la vida. Si tú no te mueves, nada cambia. Vienen días donde te darás cuenta quién sí está y quién solo estorba. Aprende a elegirte primero. No te conformes con migajas, porque cuando quieres darte tu lugar, lo haces muy bien.
Cuida tu energía, porque la traes sensible. Rodéate de gente que sume y no de quien te reste. No todos los que te sonríen son tus amigos, y eso ya lo comprobaste.
Números de la suerte: 7, 14 y 28.
Color del día: morado.
ACUARIO – 29 de marzo 2026
Acuario, este 29 de marzo de 2026 te viene a poner en tu lugar, pero de esos jalones que acomodan ideas, porque ya estabas empezando a hacerte bolas con decisiones que sabes perfectamente que no te convienen. De entrada, aléjate de relaciones prohibidas o medias raras, porque luego te gusta meterte donde no debes y terminas enredado en dramas que ni eran tuyos. Tú no naciste para ser segunda opción de nadie, así que ubícate y date tu valor.
En cuestiones de dinero, vienen movimientos interesantes. Puede caerte un ingreso extra por algo que te debían o una oportunidad laboral que no esperabas. Aquí el detalle no es que llegue, sino que sepas administrarlo, porque traes la maña de que el dinero te dura menos que una emoción fuerte. Ponte abusado y piensa en estabilidad, no solo en el gusto del momento. Deja de confiar tan fácil. No es que te vuelvas desconfiado de todo mundo, pero sí necesitas aprender a observar más. Ya te han fallado varias veces y sigues dando las mismas oportunidades como si nada hubiera pasado. No es nobleza, es falta de memoria. Cuídate, porque no todos quieren verte avanzar.
En el amor, si tienes pareja, bájale a tus inseguridades. Estás viendo cosas donde no las hay y armando películas en tu cabeza que solo desgastan la relación. No todo es traición ni engaño, a veces el problema es lo que tú imaginas. Si no tienes pareja, viene una invitación o conocerás a alguien por redes sociales que te va a mover el tapete, pero no te emociones de más, ve con calma y observa. Hay algo importante: el pasado va a tocar tu puerta. Puede ser una persona o un recuerdo que te movió fuerte en su momento. Aquí la prueba es no caer otra vez en lo mismo. Ya no estás para repetir historias que te dejaron vacío. Aprende a cerrar ciclos de verdad.
Pon límites claros, porque hay personas que solo se acercan cuando necesitan algo. Te rodea gente con envidia que no soporta verte crecer y que, aunque sonríen, por dentro desean lo contrario. No cuentes tus planes a cualquiera, porque luego te sabotean sin que te des cuenta. Vienen cambios que te van a sacar de tu zona de confort, pero eso es justo lo que necesitas. Ya estabas muy metido en la rutina, y eso te estaba apagando. Muévete, acepta lo nuevo, aunque te dé miedo, porque ahí está el crecimiento.
Deja de postergar decisiones. Sabes perfectamente qué tienes que hacer, pero lo sigues aplazando por comodidad. La vida no se va a detener para que tú te decidas, así que actúa ya. Cuando te enfocas, eres imparable, pero cuando dudas, te saboteas solo. Cuida mucho tu energía emocional, porque traes altibajos que pueden hacerte reaccionar de más. No todo merece tu atención ni tu desgaste. Aprende a elegir tus batallas.
Números de la suerte: 4, 9 y 21.
Color del día: negro.
CAPRICORNIO – 29 de marzo 2026
Capricornio, este 29 de marzo de 2026 te cae como recordatorio de que no todo tiene que salir a la primera para que valga la pena, así que bájale dos rayitas a la desesperación cuando algo no se acomoda como tú querías. A veces las cosas no se retrasan para fregarte, sino para acomodarse mejor a tu favor, pero tú te me desesperas y quieres resultados inmediatos. Aprende a confiar en tus procesos, pero también a moverte, porque si te quedas esperando, nadie va a venir a empujarte.
Ya no te confíes tanto en que todo se va a dar solo, porque traes proyectos muy buenos, pero te falta constancia. Tienes la idea, tienes el talento, pero luego te gana la flojera o te distraes con cosas que no te dejan nada. Ponte firme, porque lo que tienes en mente sí puede darte resultados, pero solo si te comprometes en serio. No dejes que nadie te meta dudas, porque cuando te contaminan la cabeza, tú solo te saboteas. En el amor, si tienes pareja y la sientes distante, no te hagas el sorprendido, la rutina ya se les metió hasta la cocina. No es falta de amor, es falta de novedad. Te toca moverle, proponer, salir de lo mismo, porque si no, el aburrimiento les va a cobrar factura. Y si no tienes pareja, ya deja de cerrarte. El amor no siempre llega perfecto, pero si no te arriesgas, tampoco aprendes. Si te vuelves a caer, pues te levantas, pero peor es quedarte con la duda.
No vivas cargando culpas que no son tuyas. Te encanta hacerte responsable hasta de lo que no te corresponde y eso te está desgastando emocionalmente. Aprende a soltar lo que no te toca, porque no puedes salvar a todo mundo. Cuando entiendas eso, tu paz mental va a mejorar muchísimo. Has estado algo bajoneado por cosas que, siendo sinceros, ni deberían tener tanto peso en tu vida. Te estás clavando en problemas que no valen la pena y estás dejando de ver lo bueno que sí tienes. Abre bien los ojos, porque hay más estabilidad de la que crees, solo que tú te enfocas en lo negativo.
Se vienen buenas noticias en lo económico. Un dinero extra te va a caer como anillo al dedo para acomodar deudas o darte un respiro. Eso sí, no andes contando tus planes a todo mundo, porque te rodea gente envidiosa que no quiere verte avanzar. Aprende a ser más reservado. Este es un momento clave para encontrarle sentido a lo que haces. No vivas en automático. Tú tienes todo para lograr lo que quieres, pero necesitas creértela y actuar en consecuencia.
Números de la suerte: 6, 18 y 25.
Color del día: verde.
SAGITARIO – 29 de marzo 2026
Sagitario, este 29 de marzo de 2026 te toca hacerte responsable de tus decisiones, sobre todo en el amor, porque ya estuvo bueno de dejar que medio mundo opine sobre quién te conviene y quién no. Aquí el que va a cargar con las consecuencias eres tú, no tus amigos ni tu familia, así que ponte las pilas y escucha más a tu intuición que al chisme ajeno. Tú sabes perfectamente cuándo algo te suma y cuándo solo te está quitando tiempo.
En cuestiones de dinero, vienen movimientos positivos. Puede llegarte un dinerito extra que te ayudará a salir de pendientes o darte un respiro. No lo malgastes, porque luego te emocionas y te lo acabas en puras cosas que ni necesitas. Adminístrate mejor y piensa a futuro, porque este ingreso puede ser el inicio de algo más estable si lo sabes manejar. Mucho ojo con trámites, documentos o cualquier asunto legal, porque podrías dejar algo inconcluso por andar a las carreras. Revisa todo dos veces, no confíes en que “luego lo arreglo”, porque ese luego se te puede convertir en problema. No seas confiado en cosas importantes.
En tu círculo cercano habrá noticias fuertes, como un embarazo o un cambio importante en la vida de alguien que quieres. Esto te va a hacer reflexionar sobre tus propias decisiones y hacia dónde vas. Aprovecha ese sacudón para replantearte metas y no seguir en automático. Es momento de empezar de cero en varios aspectos de tu vida. Deja de cargar historias viejas que ya no te aportan nada. Si quieres avanzar, necesitas soltar. No te detengas por nadie, porque cuando tú te enfocas, logras lo que quieres, pero cuando dudas, te quedas a medias.
Bájale a la sensibilidad. No todo es personal, pero tú te tomas muchas cosas a pecho y eso te termina afectando más de la cuenta. Endurece un poco el carácter, no para volverte frío, sino para no sufrir por cualquier cosa. Cuida tu forma de expresarte, sobre todo con la familia. Podrías soltar un comentario sin pensar y generar un conflicto innecesario. No todo lo que piensas se tiene que decir, aprende a medir tus palabras.
En el amor, si tienes pareja, vienen momentos muy buenos. La relación se fortalece, pero solo si ambos ponen de su parte. Si estás soltero, hay alguien cerca que siente atracción por ti, pero es más física que emocional. Tú decides si te metes ahí o mejor buscas algo más estable.
Hay posibilidades de viaje o de salir de la rutina, y eso te va a caer perfecto para despejarte. Aprovecha esos momentos para reconectar contigo. Que nadie te quite las ganas de ser feliz. Tu carácter y tus decisiones van a marcar hasta dónde puedes llegar. No te limites solo por miedo.
Números de la suerte: 2, 10 y 23.
Color del día: naranja.
ESCORPIÓN – 29 de marzo 2026
Escorpión, este 29 de marzo de 2026 te pone frente al espejo para que dejes de hacerte chiquito cuando en realidad traes todo para romperla, pero tu bronca no es la falta de capacidad, es la falta de confianza. Te saboteas tú solo dudando de lo que puedes lograr. Ya estuvo bueno de eso. Si vas a cambiar algo de tu forma de ser, que sea porque tú lo decides, no por darle gusto a alguien que ni vela tiene en tu entierro. No te moldes para caer bien, quien te quiera te va a aceptar como eres.
Deja de esperar cosas de la gente, porque cada vez que lo haces terminas de malas cuando no cumplen. No todos tienen tu manera de dar, y eso ya deberías tenerlo bien claro. Aprende a dar sin esperar nada o mejor no des de más, porque luego te quedas sintiendo que te deben algo. En el amor, si no tienes nada formal, deja de conformarte con el “mientras tanto”. Tú no naciste para ser opción, ni para andar mendigando cariño. Date tu lugar, porque cuando te valoras, cambia todo. Y si tienes a alguien, cuida mucho la forma en que manejas tus emociones, porque luego te vas a los extremos y eso desgasta.
Aguas con una persona que se te va a acercar con cara de buena onda, pero trae otras intenciones. Es el típico lobo disfrazado de oveja que primero te endulza el oído y después te quiere voltear la jugada. No te dejes llevar por palabras bonitas, observa acciones. Tú sabes detectar cuando algo no cuadra, hazle caso a tu intuición. Van a hablar de ti, van a criticarte y van a inventar cosas, pero eso no define quién eres. Que no te afecte el ruido de afuera, porque si te enganchar, pierdes energía en cosas que no valen la pena. Tú enfócate en lo tuyo y deja que hablen.
En cuestiones de salud, ponte abusado con la alimentación. Has estado descuidándote y eso se va a reflejar si no haces algo ya. Es buen momento para empezar a cuidarte, no por estética, sino por bienestar. La luna reciente te da impulso para hacer cambios, aprovéchalo. Se vienen ajustes en tus planes, y aunque al inicio no te gusten, te van a llevar a algo mejor. No te aferres a lo que ya no funciona. Evoluciona, aunque incomode. No pierdas tu esencia por querer encajar con gente que ni vale la pena.
Recuerda algo muy claro: no todos los que están contigo son para quedarse. Aprende a soltar sin drama y a quedarte con lo que sí suma. Cuando entiendas eso, todo empieza a fluir mejor.
Números de la suerte: 5, 13 y 30.
Color del día: rojo.
LIBRA – 29 de marzo 2026
Libra, este 29 de marzo de 2026 te sacude para que despiertes y dejes de vivir en el pasado, porque mientras sigas volteando para atrás, no hay manera de que avances. Ya fue, lo que dolió ya pasó, y si no lo sueltas, te vas a quedar estancado en historias que ya no tienen nada que ofrecerte. Es momento de abrirte a nuevas oportunidades, pero de verdad, no a medias, porque luego dices que quieres cambios, pero sigues haciendo lo mismo.
Traes estrés acumulado, ya sea por trabajo o por problemas en casa, y eso te está pasando factura en tu estado de ánimo. Andas más irritable, más sensible, y cualquier cosa te detona. Necesitas aprender a manejar mejor tus emociones, porque no todo lo que sientes lo tienes que explotar. Hay batallas que no valen la pena. Deja de lamentarte por errores del pasado. Sí, te equivocaste, pero ¿y luego? ¿Te vas a quedar ahí toda la vida? Aprende, corrige y sigue adelante. Estás en un proceso donde puedes sanar muchas heridas, pero necesitas dejar de rascarle a lo mismo. Enfócate en lo positivo, porque lo bueno también está pasando, solo que tú te clavas más en lo negativo.
En la familia, cuida mucho tus relaciones. Te has estado alejando, ya sea por trabajo o por tus propios rollos, y eso puede generar distancias que después cuestan trabajo arreglar. No todo es dinero ni obligaciones, también necesitas estar presente. Una amistad te va a dar una sorpresa que te va a alegrar el día. Agradece esos detalles, porque no todo el mundo tiene gente que se preocupe así. Aprende a valorar lo que sí tienes.
Si te dan ganas de buscar a alguien del pasado, piénsalo dos veces. No es nostalgia, es costumbre. Y la costumbre muchas veces engaña. Voltea a tu alrededor, hay mejores opciones, pero tú sigues clavado en lo que ya no fue. En el amor, si tienes pareja, necesitan darse espacio. Verse todos los días sin novedad los está llevando a la rutina. Extrañarse también es sano. Salgan, cambien la dinámica, convivan con más gente. No todo tiene que ser siempre ustedes dos.
Cuidado con discusiones, porque podrías decir cosas que después no podrás arreglar. No hables desde el enojo, porque ahí es donde más se cometen errores. Piensa antes de soltar palabras que pueden herir.
Tu felicidad no depende de nadie más que de ti. Deja de ponerla en manos de otras personas, porque así siempre vas a depender de cómo actúen los demás. Cuando entiendas eso, vas a empezar a sentirte más en paz. Aléjate de situaciones que solo te generan estrés. No todo es para ti, no todo lo tienes que resolver. Aprende a elegir dónde sí y dónde no.
Números de la suerte: 8, 16 y 24.
Color del día: blanco.
VIRGO – 29 de marzo 2026
Virgo, este 29 de marzo de 2026 te trae señales claras para que pongas orden en tu vida emocional, porque traes muchas cosas guardadas que ya te están pesando más de la cuenta. Una amistad se va a acercar contigo con chisme incluido, pero también buscando un consejo sincero, y ahí es donde debes tener cuidado, porque no todo lo que escuchas tienes que cargarlo tú. Apoya, sí, pero no te absorbas problemas ajenos.
En el amor, hay movimiento. Se asoma una conexión por redes sociales que podría empezar leve, como quien no quiere la cosa, pero que con el tiempo puede ir agarrando forma. No te emociones de más desde el inicio, deja que todo fluya. También se marca la llegada de una nueva amistad por medio de alguien cercano, y aunque al principio parezca algo simple, con el tiempo se puede convertir en un vínculo muy fuerte, incluso más de lo que imaginas. Eso sí, el pasado te va a estar rondando. Vas a recordar a alguien, incluso podrías soñarlo, y eso te va a mover sentimientos que creías ya superados. Aquí el punto no es que recuerdes, sino que no te claves otra vez. No confundas nostalgia con amor, porque luego caes en lo mismo.
Cuida mucho tu estado emocional, porque las tristezas pueden volverse costumbre si no haces algo al respecto. No te encierres ni te quedes dándole vueltas a lo mismo. Sal, distráete, cambia de ambiente. No todo se resuelve pensando. Si tienes pareja y sientes que ya no es lo mismo, no lo ignores. La rutina ya les está pegando y si no hacen algo, se va a volver más complicado. Hablen claro, sin rodeos, vean en qué han fallado ambos y busquen soluciones. No todo está perdido, pero tampoco se va a arreglar solo.
Mucho ojo con pagos y trámites, porque podrías dejar algo inconcluso por distracción y eso te generaría problemas. Organízate mejor y no dejes todo al último momento. En la salud, cuidado con infecciones. Tu cuerpo te va a pedir atención y no es momento de ignorarlo. También pon atención en lo que comes, porque hay tendencia a subir de peso si sigues descuidándote. No es solo estética, es bienestar.
Eres una persona noble, y aunque has pasado por momentos difíciles, todo eso te ha hecho más fuerte. Lo bueno viene en camino, pero necesitas dejar de cargar con personas que solo aparecen cuando quieren. Esa gente no suma, solo quita. Se vienen nuevas aventuras, pero dependen de qué tanto estés dispuesto a soltar lo viejo. No puedes recibir cosas nuevas si sigues aferrado a lo que ya no funciona.
Números de la suerte: 1, 12 y 20.
Color del día: beige.
LEO – 29 de marzo 2026
Leo, este 29 de marzo de 2026 te pone en modo alerta para que dejes de dejarte manipular por personas que solo buscan acomodarse en tu vida sin aportar nada. Tú tienes carácter fuerte, pero cuando te agarran en tus momentos de duda, te mueven el tapete y terminas tomando decisiones a la ligera. Ya no estás para eso. Aprende a analizar bien antes de decir sí o no, porque una mala decisión ahorita te puede costar caro después.
Si tienes guardada ropa o algo especial “para una ocasión”, deja de esperar el momento perfecto. Úsalo ya. Eso no solo te va a hacer sentir mejor, también te va a cambiar la energía. A veces necesitas verte distinto para empezar a sentirte distinto. No subestimes esos pequeños cambios, porque traen más impacto del que imaginas. Se viene una situación importante que te va a sacudir y te hará valorar más a tu familia y a las personas que han estado contigo de verdad. Has estado algo distante emocionalmente, como si te costara expresar lo que sientes. Te tragas muchas cosas y luego explotas o te enfrías. Es momento de abrirte un poco más, no pierdes nada siendo claro con lo que sientes.
Cree más en ti. Traes todo para avanzar, pero a veces tú mismo te pones límites por miedo o por inseguridad disfrazada de orgullo. No dejes que nadie te quite las ganas de seguir luchando, porque cuando te enfocas, no hay quien te detenga. Pero si dudas, te saboteas. En cuestiones físicas, hay cambios importantes. Puede ser desde cuidar más tu cuerpo hasta pensar en hacerte algún arreglo o mejora personal. Hazlo por ti, no por aprobación de otros. Cuando tú te sientes bien contigo, todo lo demás empieza a acomodarse.
En el amor, si tienes pareja y sientes que algo cambió, no lo ignores. La rutina ya está haciendo de las suyas y eso desgasta. Hablen claro, sin orgullo, vean en qué están fallando y cambien dinámicas. No todo es costumbre, también se necesita intención. Si no haces nada, el desgaste va a seguir creciendo.
Tu pasado sigue siendo un tema que no terminas de cerrar. Te cuesta soltar personas con las que viviste cosas intensas, y eso a veces te frena para avanzar. No se trata de olvidar, se trata de dejar de vivir ahí. Si sigues comparando, nunca vas a disfrutar lo que tienes o lo que puede llegar. Cuida también tu carácter, porque puedes ser muy directo y a veces lastimas sin darte cuenta. No todo se dice como viene. Aprende a medir tus palabras, sobre todo con gente que quieres.
Se vienen oportunidades buenas, pero necesitas estar atento y no dejar que el orgullo te cierre puertas. A veces por no pedir ayuda o por querer demostrar que puedes solo, te complicas de más. Este es un buen momento para reinventarte en varios aspectos de tu vida. Hazlo con seguridad, pero también con humildad.
Números de la suerte: 3, 15 y 22.
Color del día: dorado.
CÁNCER – 29 de marzo 2026
Cáncer, este 29 de marzo de 2026 te viene a sacudir las ideas, sobre todo esas donde te haces el fuerte diciendo que el amor no es para ti, porque en el fondo sabes que no es cierto. Más bien te has protegido tanto de decepciones que ya mejor te haces el desinteresado, pero la vida se va a encargar de ponerte una situación que te haga tragarte esas palabras. Así que deja de cerrarte y mejor prepárate para lo que viene.
Se aproxima una situación medio confusa que te va a hacer valorar lo que tienes a tu lado. Puede ser algo pequeño, pero te va a dar ese jalón de realidad que necesitabas para darte cuenta de quién sí está y quién solo anda de paso. No des por hecho lo que tienes, porque cuando lo pierdes es cuando más pesa. Un familiar va a necesitar de ti en estos días, y aquí no es solo estar presente, sino demostrar cariño. A veces te cuesta expresar lo que sientes, te lo guardas y luego te arrepientes. No te quedes con palabras atoradas, porque después ya no sirve de nada.
Mucho ojo con lo que estás buscando o deseando en tu vida, porque podrías estar tomando decisiones desde la emoción y no desde la razón. Y cuando haces eso, luego vienen los arrepentimientos. Piensa bien antes de dar pasos importantes, porque no todo lo que brilla es lo que te conviene. Hay una amistad que va a andar muy pegada a ti, pero no es por cariño. Trae interés escondido y si no te pones listo, te va a sacar información que después puede usar en tu contra. No cuentes todo, no todos merecen saber de tu vida.
También cuidado con lo que prometes. A veces hablas de más y luego no cumples, y eso te deja mal parado. Antes de comprometerte, piensa si realmente puedes cumplir, porque luego tú mismo te metes en problemas innecesarios. En el amor, si alguien te mueve el tapete y sientes que vale la pena, da el paso. No te quedes con la duda, porque eso pesa más que un rechazo. Pero si no hay respuesta, no pierdas tu tiempo. No estás para andar rogando ni esperando a quien no sabe lo que quiere.
Un mensaje o llamada puede cambiarte el día y ponerte de mejor ánimo. Aprende a valorar esos pequeños detalles, porque ahí también hay cariño. No finjas sentimientos que no tienes. Si no es, no es. Pero si sí es, entrégate bien. No a medias, no con miedo. Lo que tenga que ser, que sea, pero sin juegos.
Números de la suerte: 9, 17 y 26.
Color del día: plateado.
GÉMINIS – 29 de marzo 2026
Géminis, este 29 de marzo de 2026 te viene a poner alerta porque hay movimientos raros a tu alrededor y no todos vienen con buenas intenciones. Podrías llevarte una decepción de alguien importante, pero tampoco hagas un drama antes de tiempo. No todo es lo que parece y muchas veces el tiempo acomoda las cosas mejor que cualquier reclamo. Aprende a observar antes de reaccionar, porque luego te aceleras y terminas diciendo cosas de las que te arrepientes.
Un familiar se va a acercar a ti en estos días, ya sea para pedirte apoyo o simplemente para sentirse escuchado. No te hagas el ocupado, porque cuando tú has necesitado, también han estado. Hay que saber corresponder, pero sin cargar más de lo que te toca. Ya deja de permitir que otros decidan por ti. Tienes el control de tu vida, pero a veces te dejas manipular por comodidad o por no entrar en conflicto. Eso se acabó. Hay una situación que te está quitando el sueño porque no te decides, y mientras más la postergas, más se complica. Ponte firme y toma una decisión de una vez, porque no hacer nada también es una decisión, y casi siempre es la peor.
Un proyecto puede no salir como esperabas o incluso cancelarse, pero no te me agüites, porque lo que viene después es mejor. En menos de un mes se abre una oportunidad más grande, pero necesitas estar listo y no quedarte atorado en lo que no fue. En lo económico hay mejoras, pero no te emociones de más. Te entra dinero y se te va igual de rápido porque no sabes administrarte. Gastas en cosas que ni necesitas y luego andas viendo cómo salir del apuro. Aprende a organizarte, porque estabilidad sí puedes tener, pero te falta disciplina.
Hay una persona que va a empezar a buscarte mucho, demasiado diría yo, pero no te confíes. No viene con buenas intenciones, solo quiere sacar provecho de ti. Tú sabes perfectamente cuándo alguien es genuino y cuándo no, así que no te hagas el ingenuo. Conforme pasen los días vas a empezar a entender muchas cosas que antes no te cuadraban. Situaciones, actitudes, silencios… todo va a empezar a tener sentido. Y ahí es donde te vas a dar cuenta de quién sí y quién no.
Deja de culparte por errores que no te corresponden. Te cargas cosas que no son tuyas y eso te tiene desgastado. Aprende a perdonarte y a ver más por ti, porque nadie lo va a hacer mejor que tú. Tu intuición va a estar más fuerte que nunca. Hazle caso, porque eso que sentías que no iba a funcionar, empieza a tomar forma. Confía en eso.
Cuida también a una amistad, porque podría pasar por un momento complicado o algún accidente leve. Mantente al pendiente.
Números de la suerte: 5, 8 y 19.
Color del día: amarillo.
TAURO – 29 de marzo 2026
Tauro, este 29 de marzo de 2026 te va a mover emociones que creías ya controladas, sobre todo porque te puede dar por buscar a alguien de tu pasado. Aquí es donde tienes que ponerte firme, porque ya sabes perfectamente cómo terminó eso y no fue nada bonito. No caigas en las mismas tonterías de antes, porque luego tú solito te metes en círculos que ya habías logrado cerrar. No es amor, es costumbre, y esa diferencia ya deberías tenerla bien clara.
En la salud, ponte abusado porque se marca una infección o malestar que te puede tumbar si no te atiendes a tiempo. No te hagas el fuerte ni lo dejes pasar, porque luego te complicas de más por no hacer caso a tiempo. Cuida tu cuerpo, porque últimamente lo has traído algo descuidado. En el amor, se viene algo nuevo, y más pronto de lo que imaginas. El detalle es que podrías rechazarlo por miedo o por traer arrastrando heridas del pasado. No todos son iguales, pero si tú sigues viendo todo con desconfianza, no vas a permitir que nada bueno entre. Date la oportunidad, pero sin idealizar ni tampoco cerrarte.
Mucho ojo con pagos, deudas o compromisos económicos, porque podrías meterte en problemas por confiarte o por dejar cosas al último. Organízate mejor, porque sí tienes con qué salir adelante, pero necesitas ser más responsable. Te preocupas mucho por tu apariencia, por verte bien, por sentirte mejor contigo, pero cuando no ves resultados rápidos te desesperas y mandas todo a la fregada. Ahí es donde te fallas tú solo. La constancia es lo que te va a dar resultados, no los arranques de motivación que luego abandonas.
Vienen días muy buenos en los que vas a entender mejor lo que significa amar, pero también lo que es ser libre. Porque sí, el amor es bonito, pero no es para perderte ni para depender. Cuando entiendas que amar es una decisión y no una necesidad, todo te va a empezar a fluir mejor. Hay una persona que te mueve el tapete y por la que has estado haciendo esfuerzos. Eso podría empezar a rendir frutos en estos días, pero tampoco te desgastes de más. Si se da, qué bueno, y si no, también. Tú sigue avanzando.
Tu estado de ánimo va a mejorar bastante gracias a una noticia que te va a levantar el ánimo y hacerte ver las cosas de otra manera. Aprovecha ese impulso para retomar lo que habías dejado pendiente. No te aferres a lo que ya fue. Aprende a soltar de verdad y a enfocarte en lo que sí puedes construir. Lo mejor está por venir, pero necesitas dejar espacio.
Números de la suerte: 2, 11 y 29.
Color del día: café.
ARIES – 29 de marzo 2026
Aries, este 29 de marzo de 2026 te toca bajarle dos rayitas al estrés que traes cargando por cosas que ni siquiera te corresponden. Te gusta resolverle la vida a medio mundo y al final tú quedas drenado, de malas y sin ganas de nada. Ya basta. Enfócate en lo tuyo, en tu familia y en lo que realmente depende de ti, porque lo demás no lo puedes controlar, por más que te empeñes.
Tu carácter anda medio explosivo, y eso puede meterte en problemas con personas que quieres. Estás diciendo las cosas como te vienen, sin filtro, y aunque tengas razón en algunas, la forma en que lo haces termina lastimando. No todo se trata de soltar la verdad, también hay que saber cómo decirla. Si no te controlas, podrías herir a alguien importante y después andar arrepentido.
Se aproxima un evento o reunión donde quizá no te tomen en cuenta como esperabas, y eso puede pegarte en el ego. Pero ubícate, no todo gira alrededor tuyo. A veces no es rechazo, simplemente no era tu momento. No te enganches con eso, porque traes cosas más importantes en puerta. Este no es momento de distraerte en tonterías. Ponte las pilas, porque en un plazo no muy lejano te vas a sorprender de lo que puedes lograr si te enfocas. Tienes todo para avanzar, pero necesitas disciplina. No te sabotees por flojera o por andar en cosas que no te dejan nada.
En el amor, una persona del pasado empieza a perder fuerza en tu vida, y eso es bueno. Ya era necesario soltar. Pero ojo, porque también puede aparecer alguien que en su momento te rechazó y ahora regresa con otras intenciones. Aquí tú decides si vale la pena darle entrada o si mejor aplicas la misma medicina. No actúes desde el orgullo, pero tampoco desde la necesidad. Cuidado con gastos innecesarios, porque traes la mano suelta y luego te andas arrepintiendo. No todo lo que quieres lo necesitas, y si no te administras bien, te vas a meter en problemas que pudiste evitar.
Una persona cercana podría llegar con chismes sobre alguien más. No te metas. No opines, no tomes partido, porque al final el problema no es tuyo. Recuerda que el que juzga también termina siendo juzgado. En lo laboral o económico, se marcan cambios importantes. Puede ser una oportunidad de crecimiento o un cambio de rumbo que te conviene más de lo que imaginas. Aunque al inicio te dé miedo, no te cierres. A veces lo que incomoda es lo que más te hace crecer.
Si sientes incertidumbre en el trabajo o en algún negocio, es normal, pero no te detengas. En poco tiempo se va a abrir una puerta que te dará estabilidad y te hará ver que todo tenía sentido. Confía más en tu proceso. No todo tiene que ser inmediato. Aprende a tener paciencia, pero sin dejar de moverte.
Números de la suerte: 1, 7 y 18.
Color del día: rojo.