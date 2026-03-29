Venus entra en Tauro: cómo afecta a los signos hasta el 24 de abril

El 30 de marzo Venus, el planeta del amor, la belleza, el dinero y los valores, entra en Tauro, su signo regente.

Este tránsito, que se extenderá hasta el 24 de abril, es considerado uno de los más favorables del año, ya que el planeta se encuentra en su “hogar” y puede expresar su energía de forma natural y poderosa.

Durante estas semanas, el horóscopo señala un cambio importante en la manera en que experimentamos el amor, el placer y la abundancia.

La energía se vuelve más estable, sensorial y enfocada en lo tangible. Es un periodo ideal para disfrutar, consolidar relaciones y valorar lo que realmente importa.

Qué significa Venus en Tauro en astrología

Cuando Venus transita por Tauro, todo lo relacionado con el deseo deja de ser impulsivo o abstracto y se vuelve concreto.

Si en signos como Aries predominaba la acción inmediata y en Piscis la fantasía, ahora la energía invita a sentir, tocar y disfrutar con calma.

Este tránsito puede compararse con vivir una experiencia más profunda y consciente. No se trata de buscar constantemente algo nuevo, sino de apreciar lo que ya se tiene.

Tauro, como signo de tierra, prioriza la estabilidad, la seguridad emocional y el placer físico, comentan desde el sitio Horoscope.com astrólogos.

La influencia de Venus en Tauro cambia el enfoque hacia la recepción en lugar de la búsqueda.

Es un momento para construir relaciones sólidas, fortalecer vínculos y tomar decisiones financieras más conscientes.

También es una etapa propicia para disfrutar de los sentidos: buena comida, arte, contacto físico y momentos de calma.

La energía favorece lo duradero sobre lo pasajero, invitando a cultivar lo que realmente tiene valor.

Cómo afecta Venus en Tauro a cada signo del zodiaco

Este tránsito impacta de forma distinta a cada signo, activando áreas específicas de la vida.

A continuación, te explicamos cómo aprovechar esta energía según tu signo zodiacal, según el sitio Astro Style.

Aries

Después de semanas intensas, Aries experimenta una desaceleración. Este tránsito favorece relaciones más estables y confiables, especialmente en temas de autoestima y seguridad emocional. Es momento de disfrutar sin prisas.

Tauro

Tauro se convierte en el protagonista. Con Venus en su signo, aumenta su atractivo y capacidad de seducción. También es un periodo ideal para evaluar relaciones y priorizar lo que realmente aporta valor a su vida.

Géminis

Géminis entra en una etapa más introspectiva. El amor puede sentirse mágico, pero es importante mantener los pies en la tierra. Es un buen momento para explorar emociones profundas y sanar.

Cáncer

Cáncer podría encontrar el amor en su círculo cercano o fortalecer vínculos a través de amistades. Las relaciones sociales cobran protagonismo y pueden surgir conexiones inesperadas.

Leo

Leo brilla en el ámbito profesional. Venus favorece su imagen pública y le ayuda a ganar reconocimiento. Es una etapa ideal para destacar y atraer oportunidades laborales.

Virgo

Virgo se abre a nuevas experiencias. El amor puede llegar desde lejos o en contextos diferentes a lo habitual. También es un excelente momento para viajar o planear escapadas románticas.

Libra

Libra experimenta una etapa de mayor profundidad emocional. La intimidad se fortalece y la seducción juega un papel importante. Es momento de conectar desde lo auténtico.

Escorpio

Escorpio vive un periodo clave en el amor. La atracción será intensa y las relaciones tomarán protagonismo. Es fundamental actuar con honestidad y claridad emocional.

Sagitario

Sagitario cambia su enfoque hacia la organización. Venus impulsa hábitos más saludables y una vida más estructurada. Esto impactará positivamente en su bienestar general.

Capricornio

Capricornio se permite disfrutar más. La energía favorece el romance, la creatividad y la expresión personal. Es momento de mostrar su lado más auténtico y atractivo.

Acuario

Acuario encuentra placer en su espacio personal. Este tránsito invita a mejorar el hogar, crear ambientes armoniosos y disfrutar de la tranquilidad.

Piscis

Piscis se siente inspirado a hablar y expresar sus sentimientos. Es un periodo ideal para comunicar ideas, declarar amor o fortalecer vínculos a través del diálogo.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Venus esté en Tauro?

Significa que el planeta del amor está en su signo regente, lo que potencia su energía y favorece relaciones estables, placer y bienestar material.

¿Cuánto dura Venus en Tauro?

Este tránsito ocurre del 30 de marzo al 24 de abril.

¿Cómo afecta Venus en Tauro al amor?

El amor se vuelve más estable, físico y enfocado en la seguridad emocional. Se priorizan relaciones duraderas sobre aventuras pasajeras.

¿Es un buen momento para el dinero?

Sí, es ideal para tomar decisiones financieras responsables, invertir y construir estabilidad económica.

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