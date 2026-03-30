Amenaza ecológica: qué es la carpa asiática y por qué preocupa en EE.UU.
Cómo llegó a EE.UU. y por qué preocupa su avance hacia los Grandes Lagos. Impacto ambiental, riesgos y electricidad en ríos para frenarla.
La llamada “carpa asiática” no es una sola especie, sino un grupo de peces originarios de Asia —principalmente la carpa plateada, la carpa cabezona, la carpa negra y la carpa herbívora— que fueron introducidos en Estados Unidos en los años 70 para controlar algas y limpiar aguas en granjas y sistemas acuáticos.
El problema empezó cuando algunas de estas especies escaparon hacia ríos como el Mississippi. Sin depredadores naturales y con una enorme capacidad de adaptación, comenzaron a reproducirse rápidamente y a expandirse por distintos sistemas fluviales del país.
Hoy, su avance es una de las mayores amenazas ecológicas en EE.UU.
El riesgo no está en que ataquen a humanos, sino en cómo alteran el equilibrio del ecosistema. Estas carpas consumen grandes cantidades de plancton, el alimento base de muchas especies nativas. Al hacerlo, dejan sin recursos a peces locales, reducen la biodiversidad y modifican toda la cadena alimentaria.
Además, algunas especies —como la carpa plateada— tienen un comportamiento particular: pueden saltar fuera del agua ante ruidos o vibraciones, lo que incluso ha generado accidentes con embarcaciones en ríos del país.
El mayor temor está en los Grandes Lagos. Si la carpa asiática logra establecerse allí, el impacto podría ser enorme. Se trata de una región clave para la pesca comercial y recreativa, con una industria valuada en miles de millones de dólares.
Según el U.S. Fish and Wildlife Service, contener su avance es prioritario porque una vez que una especie invasora se instala, eliminarla es extremadamente difícil.
Por eso, las barreras eléctricas y otras medidas no buscan erradicarla, sino algo más realista: evitar que siga avanzando hacia zonas donde el daño sería mucho mayor.
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