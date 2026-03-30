Así funcionan las “descargas eléctricas” en ríos de EE.UU. para frenar una invasión silenciosa

Bajo la superficie de algunos ríos de Estados Unidos ocurre algo que muchos desconocen: descargas eléctricas controladas que actúan como barreras invisibles. No se ven, no hacen ruido y no afectan a las personas en condiciones normales, pero cumplen una función clave en una batalla ambiental que lleva años.

El objetivo es frenar el avance de la carpa asiática, una especie invasora que ya alteró ecosistemas enteros y que ahora amenaza con ingresar a los Grandes Lagos, una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta.

Qué pasa realmente bajo el agua

Aunque el anuncio puede sonar extremo, no se trata de ríos “electrificados” en su totalidad. Lo que existe son sistemas instalados en puntos estratégicos, donde cables sumergidos generan un campo eléctrico controlado.

Cuando los peces se acercan a esa zona perciben una descarga leve, se desorientan y retroceden. No mueren. El sistema está diseñado para repeler, no eliminar.

Uno de los puntos clave es el área de Chicago, donde estas barreras buscan bloquear el paso hacia el Lago Michigan. No están colocados en áreas donde los seres humanos puedan verse afectados.

La carpa asiática avanza desde la cuenca del Mississippi y amenaza con llegar a los Grandes Lagos Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

La invasión silenciosa que preocupa

La carpa asiática no ataca ni representa un riesgo directo para humanos, pero sí tiene un impacto fuerte en el ecosistema, ya que consume grandes cantidades de alimento esencial para otras especies. Además, se reproduce rápidamente y desplaza a peces nativos.

El riesgo es que llegue a los Grandes Lagos. Si eso ocurre, el impacto ambiental y económico podría ser masivo. El U.S. Fish and Wildlife Service advierte que el daño potencial para la pesca comercial y recreativa sería de miles de millones de dólares.

¿Es peligroso para las personas?

En condiciones normales, no. Las zonas están señalizadas y el sistema está diseñado para no afectar a humanos. Sin embargo, las autoridades recomiendan evitar nadar o ingresar en esas áreas específicas.

Una solución tecnológica (y polémica)

El sistema fue desarrollado por el U.S. Army Corps of Engineers y funciona de manera continua. No es una solución definitiva, pero sí una de las más efectivas hasta ahora para contener el avance. Aun así, no está exenta de críticas.

La carpa asiática se ha expandido por ríos de EE.UU. y amenaza con llegar a los Grandes Lagos Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Quienes lo ven con malos ojos, argumentan que requiere mantenimiento constante y que no garantiza una barrera 100% efectiva.

De todos modos, lo que ocurre en estos ríos es clave. Estados Unidos está utilizando tecnología para frenar una invasión biológica que podría cambiar ecosistemas enteros. No se trata de ríos electrificados en masa, sino de barreras invisibles que buscan contener un problema real.

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