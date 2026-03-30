Campus universitarios de EE.UU. e Israel en Oriente Medio son objetivos militares legítimos, advierte Irán

Irán elevó el tono de sus advertencias contra Estados Unidos e Israel , al señalar que sus campus universitarios en Oriente Medio podrían convertirse en “objetivos legítimos” para sus fuerzas armadas, en represalia por los recientes ataques contra instituciones académicas iraníes.

El pronunciamiento fue emitido por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que acusó a Washington y a Israel de atacar instalaciones educativas en territorio iraní, incluyendo la Universidad Tecnológica de Isfahán y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Teherán.

En un comunicado difundido en redes sociales, el CGRI advirtió que todas las universidades vinculadas a Estados Unidos e Israel en la región de Asia Occidental podrían ser consideradas blancos militares hasta que, según dijo, se produzca una respuesta proporcional a los ataques sufridos por centros educativos iraníes.

“Se recomienda a todo el personal, profesores y estudiantes mantenerse al menos a un kilómetro de distancia de estas universidades para garantizar su seguridad”, indicó la organización.

🚨 FROM NOW ON ALL UNIVERSITIES OF AMERICA IN THE REGION ARE LEGITIMATE TARGETS.



"Warning to the criminal rulers of America!

The zionist American invading forces have bombed Tehran University of Science and Technology, targeting Iranian universities with their bombings for the… pic.twitter.com/ECqaxb5pOm — True Promise – الوعد الصادق ✪🇮🇷 (@IRTruePromise) March 28, 2026

Escalada de tensiones tras ataques a universidades iraníes

Las autoridades iraníes sostienen que los bombardeos recientes dañaron instalaciones académicas y dejaron al menos cuatro personas heridas, lo que ha sido interpretado por Teherán como una violación grave que amerita represalias.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, calificó los ataques como una señal de “desesperación” por parte de sus adversarios, mientras que el portavoz diplomático Esmaeil Baqaei aseguró que las ofensivas buscan frenar el avance científico del país.

“Irán depende cada vez más de sus propias capacidades”, afirmó Baqaei, al subrayar que los ataques no detendrán el desarrollo tecnológico de la nación.

En paralelo, Teherán dio a Estados Unidos un plazo hasta el lunes para condenar los ataques y comprometerse a no repetir acciones contra instituciones educativas, en un intento por contener la escalada.

Israel and its partner-in-crime believe that knowledge can be bombed away.



It's reflected in the murders of Iran's scientists and attacks on Iran's nuclear sites, and now universities.



Reality check: your actions ooze of desperation and only inspire more pursuit of knowledge.. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 29, 2026

Universidades estadounidenses refuerzan medidas de seguridad

La advertencia iraní ha generado preocupación entre instituciones académicas estadounidenses con presencia en la región. Universidades como Universidad de Nueva York, Universidad de Georgetown, Universidad Carnegie Mellon, Universidad Northwestern y Universidad Texas A&M mantienen campus en países como Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

En respuesta, algunas instituciones han comenzado a tomar medidas preventivas. La Universidad Americana de Beirut, por ejemplo, anunció el traslado temporal de sus clases a modalidad virtual ante el riesgo de ataques.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Irak emitió una alerta en la que advirtió que Irán y grupos aliados podrían atacar universidades y otros objetivos asociados con ciudadanos estadounidenses en ciudades como Bagdad, Sulaymaniyah y Dohuk. Asimismo, recomendó a los ciudadanos estadounidenses abandonar el país de inmediato.

تحذير أمني – سفارة الولايات المتحدة في بغداد، العراق – 29 مارس/ آذار 2026

الموقع: العراق

هناك تحديثات طفيفة على معلومات المعابر الحدودية مع الأردن، السعودية، وتركيا.

إيران والميليشيات الإرهابية الموالية لها قد تعتزم استهداف الجامعات الأمريكية في بغداد والسليمانية ودهوك، إلى جانب… pic.twitter.com/4u7j09jOeI — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) March 29, 2026

El aumento de las amenazas ocurre en un contexto de conflicto regional que ha afectado gravemente la estabilidad. Desde finales de febrero, los enfrentamientos han dejado miles de víctimas y han provocado disrupciones significativas en sectores clave, incluyendo el comercio y la educación.

Analistas advierten que la inclusión de instituciones académicas como posibles objetivos marca un nuevo nivel de escalada, al involucrar espacios tradicionalmente considerados civiles y neutrales. Mientras continúan las tensiones, la comunidad internacional observa con preocupación el impacto que estas amenazas podrían tener en la seguridad de estudiantes, docentes y personal académico en toda la región.

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