Clásico nada amistoso: Hubo riña entre aficionados de Chivas y Atlas en el BMO Stadium de Los Ángeles

La violencia volvió a manchar el futbol mexicano, ahora en territorio internacional. Aficionados de Atlas y Chivas protagonizaron una pelea campal en el Clásico Tapatío disputado el domingo en Los Ángeles, previo al inicio del partido amistoso que terminó con victoria 1-0 para el “Rebaño Sagrado”.

El incidente ocurrió dentro del Estadio BMO, inmueble del LAFC de la MLS, donde seguidores de ambos equipos se enfrentaron en los pasillos de acceso minutos antes del arranque del encuentro.

¡EL CLÁSICO TAPATÍO SE FUE A LOS GOLPES!



Decenas de aficionados de Atlas y Chivas provocaron una pelea campal en BMO Stadium de Los Ángeles 😰 pic.twitter.com/CV6KBJYqSV — Futbol Picante (@futpicante) March 30, 2026

Pelea en el Estadio BMO: seguridad rebasada por aficionados

De acuerdo con los reportes, la trifulca comenzó cuando grupos de aficionados coincidieron en los accesos del estadio, generando un enfrentamiento que rápidamente escaló.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo el personal de seguridad privada fue superado ante la intensidad de la pelea, sin lograr contener de inmediato a los involucrados ni canalizarlos con las autoridades.

El partido amistoso se celebró en el marco de la pausa del Clausura 2026 de la Liga MX por la fecha FIFA, lo que motivó este duelo en territorio estadounidense.

A massive fight broke out at BMO Stadium in Los Angeles between Chivas fans and Atlas fans shortly before tonight’s friendly. 🤯🥊🇺🇸



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Sin detenidos ni lesionados tras la bronca entre Atlas y Chivas

Pese a la magnitud del altercado, hasta el momento no se reportaron personas lesionadas ni detenidos tras los hechos ocurridos en el Clásico Tapatío en Los Ángeles.

Tampoco hubo posicionamiento oficial por parte de las directivas de Atlas y Chivas, lo que ha generado críticas entre aficionados y analistas deportivos.

Violencia recurrente en el Clásico Tapatío y la Liga MX

Este incidente no es un caso aislado. Hace apenas tres semanas, seguidores de ambos clubes ya habían protagonizado disturbios en las inmediaciones del Estadio Jalisco, en Guadalajara, tras un partido correspondiente a la Jornada 10 del torneo, que terminó con triunfo 2-1 para Chivas.

Además, el pasado 14 de febrero, aficionados del Atlas también estuvieron involucrados en otro episodio violento en el Estadio Hidalgo, en Pachuca, donde confrontaron a elementos de seguridad lanzando objetos e insultos.

Preocupación por la seguridad en el futbol mexicano

Los recientes hechos reavivan el debate sobre la seguridad en la Liga MX y el comportamiento de ciertos grupos de aficionados, incluso en partidos disputados fuera del país.

La repetición de estos incidentes pone presión sobre autoridades, clubes y organizadores para reforzar medidas que garanticen un ambiente seguro en los estadios, especialmente de cara a eventos internacionales y la creciente presencia del futbol mexicano en Estados Unidos.

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