DOJ demanda a Minnesota por la participación de atletas transgénero en deportes femeninos

El gobierno del presidente Donald Trump presentó una demanda contra el estado de Minnesota, en un nuevo episodio de la disputa legal sobre la participación de atletas transgénero en deportes escolares femeninos.

La acción, impulsada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, acusa al Departamento de Educación de Minnesota y a la Liga de Escuelas Secundarias del estado de violar el Título IX, legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en instituciones educativas que reciben fondos públicos.

Según la demanda, las políticas estatales permiten que estudiantes transgénero participen en equipos deportivos femeninos y utilicen vestuarios acordes con su identidad de género, lo que, a juicio de la administración federal, genera una “competencia desleal” y expone a las atletas a riesgos físicos y psicológicos.

El documento legal, de 45 páginas, sostiene que estas medidas “niegan a las niñas igualdad de oportunidades educativas y deportivas”, al considerar que existen ventajas biológicas inherentes. La fiscal general Pam Bondi afirmó que el gobierno “reconoce la realidad biológica” y no permitirá lo que calificó como un trato injusto hacia las estudiantes.

Today @TheJusticeDept sued the state of Minnesota for allowing boys to play in girls’ sports and use girls’ locker rooms.



This DOJ acknowledges biological reality and we refuse to let high school girls be subjected to this treatment. It’s not only unfair — it’s deeply… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) March 30, 2026

Disputa legal y riesgo de pérdida de fondos

La demanda también busca presionar al estado mediante la posible retirada de fondos federales. De acuerdo con el gobierno, el sistema educativo de Minnesota recibe cerca de $3,000 millones de dólares del Departamento de Educación y más de $40 millones del Departamento de Salud y Servicios Humanos, recursos condicionados al cumplimiento del Título IX.

Además, la administración solicita que un tribunal federal ordene al estado modificar sus políticas, prohibir la participación de atletas trans en deportes femeninos, establecer espacios separados por sexo sin excepciones y crear mecanismos de supervisión durante cinco años. También plantea la posibilidad de compensar a atletas que, según su argumento, hayan sido afectadas, incluso revisando récords deportivos.

El caso se basa en una orden ejecutiva firmada por Trump en 2025 que redefine el sexo en términos biológicos para la aplicación del Título IX. Esta política ha sido eje de múltiples controversias a nivel nacional.

Por su parte, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, calificó la demanda como un “triste intento de llamar la atención” sobre un tema que ya se encuentra bajo litigio. Ellison argumentó que el presidente Trump utiliza este caso para desviar el foco de otros problemas críticos, como el aumento en los precios de los seguros médicos y las tensiones sociales tras incidentes recientes con agentes de ICE en el estado.

“Es asombroso que un presidente intente atacar, avergonzar y acosar a niños que simplemente intentan ser ellos mismos”, fustigó Ellison, quien ya había presentado una demanda previa para blindar los fondos estatales ante lo que considera “intimidación” federal. Mientras el tribunal de distrito delibera, el futuro del deporte escolar en Minnesota permanece en el limbo, atrapado en una batalla donde la ideología y la biología se disputan el marcador.

Minnesota se mantiene como uno de los principales opositores a las políticas federales en esta materia, defendiendo la inclusión de estudiantes transgénero en el ámbito deportivo escolar.

El litigio, que se suma a otros casos similares en el país, podría sentar un precedente clave sobre la interpretación del Título IX y los derechos de las personas trans en Estados Unidos.

Sigue leyendo: