Entrenador de Crawford asegura tener peleador que vuelva a vencer al Canelo Álvarez

El entrenador Brian ‘BoMac’ McIntyre ha propuesto un nuevo desafío para el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, tras el éxito obtenido con Terence Crawford hace seis meses. MacIntyre, quien guió la estrategia para superar al tapatío en septiembre, confía en que su nuevo pupilo, el guatemalteco Lester Martínez, posee las facultades para repetir dicho resultado en la división de los supermedianos.

Actualmente, el panorama para Canelo Álvarez apunta hacia un regreso al cuadrilátero en el mes de septiembre. Entre los nombres que se barajan para esa fecha destaca Christian Mbilli, actual poseedor del título mundial del CMB, quien heredó la posición tras el retiro de Crawford de dicha categoría, dejando el camino abierto para nuevos retadores.

Lester Martínez ganó y fue directo: quiere enfrentar a Canelo. El problema no es levantar la mano… es destacarse en una división llena de nombres fuertes. Todos quieren enfrentar un Canelo en franco declive. #Boxeo #NoticiasBoxeo #BoxingStuds #LesterMartinez #Canelo pic.twitter.com/FWw9M8QExD — Boxing Studs – Noticias de Boxeo (@BoxingStuds) March 29, 2026

El ascenso de Lester Martínez en la división

Lester Martínez, compañero de entrenamiento de Crawford, se posicionó como una amenaza real tras conquistar el título interino este mes al derrotar a Immanuwel Aleem. Con este triunfo, el guatemalteco no solo se convierte en retador obligatorio, sino que entra directamente en la lista de posibles oponentes para los grandes nombres que maneja Canelo Álvarez.

La intención del equipo de McIntyre es unificar criterios en las 168 libras, buscando cerrar una revancha contra Mbilli o negociar directamente con el equipo de Canelo Álvarez. Esta propuesta surge en un momento donde el mercado del boxeo exige rivales que garanticen competitividad y riesgo para los campeones consolidados.

Declaraciones de Brian MacIntyre

Tras la reciente victoria de Martínez, el entrenador compartió sus planes con el medio especializado FightHype. En sus declaraciones, dejó clara su ambición de seguir cosechando éxitos frente a figuras del calibre de Canelo Álvarez, aprovechando el impulso y la confianza que le otorgó la victoria previa de su pupilo principal.

MacIntyre expresó: “Esta m*erd* es hermosa, hacer campeones mundiales y buscar a los próximos c*bron*s que estén en la categoría de peso. Ya me oyeron, Mbilli, Canelo y cualquier otro que esté en las 168 libras y quiera esta mi*rd*. ¡Vamos a por ello!”. Esta postura reafirma el interés del gimnasio de Omaha por dominar la categoría donde reina Canelo Álvarez.

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