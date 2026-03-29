Keith Thurman descartó el retiro tras perder con Fundora

El veterano boxeador estadounidense Keith Thurman confirmó que su carrera profesional continuará a pesar de la reciente derrota sufrida en Las Vegas. Tras ser detenido en el sexto asalto por Sebastian Fundora, el ex campeón mundial aseguró que todavía tiene los argumentos físicos y técnicos para competir en los niveles más altos del deporte.

A sus 37 años, el desempeño de Keith Thurman se vio condicionado por la diferencia de estatura frente a Fundora, quien aprovechó sus casi dos metros de altura para dominar el alcance. Aunque recibió castigo constante durante la mitad del combate, el púgil conocido como “One Time” manifestó sentirse en condiciones de seguir intercambiando golpes antes de la intervención arbitral.

Keith Thurman goes off on the referee that stopped his fight vs Fundora‼️‼️👀



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Críticas a la detención del combate

En la conferencia de prensa posterior al evento, Keith Thurman expresó su descontento con el árbitro Thomas Taylor por finalizar las acciones de forma prematura. El boxeador alegó que nunca visitó la lona y que se sentía con la energía necesaria para remontar el resultado en los asaltos finales de la pelea estelar.

Según declaraciones recogidas por medios presentes en la rueda de prensa, Keith Thurman fue tajante sobre la labor del tercer hombre en el ring: “Fundora es un campeón tremendo, pero quienquiera que fuera ese árbitro, no lo vuelvan a contratar para una mi*rd* de evento principal, en serio”. El peleador afirmó que el árbitro le había dado instrucciones previas que no se cumplieron al momento de la detención.

He's too fcking tall, that shit aint fair 😭 pic.twitter.com/yjPoHouGN0 — Boxing💪🏽 (@BowenBoxing) March 29, 2026

Planes futuros en las 154 libras

A pesar del resultado negativo, el enfoque de Keith Thurman se mantiene en buscar nuevas oportunidades dentro de la división superwélter. Con figuras como Vergil Ortiz Jr. y Jermell Charlo en el panorama, el boxeador confía en que su nombre sigue teniendo peso para estelarizar carteleras importantes en el corto plazo.

Al cierre de sus declaraciones ante los medios, Keith Thurman sentenció su postura sobre el futuro de su trayectoria: “Volveré, hombre. Quiero volver a hacer grandes cosas en el boxeo, y voy a regresar con fuerza, voy a regresar poderoso”. El equipo del peleador buscará ahora un camino que lo devuelva a la senda del triunfo en una categoría que se encuentra actualmente en constante movimiento.

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