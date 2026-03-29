Ryan García está seguro de conseguir una pelea contra Terence Crawford y sacarlo del retiro

El actual campeón de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo, Ryan García, ha manifestado públicamente su intención de enfrentar a Terence Crawford. A pesar de que el peleador de Omaha anunció su retiro definitivo tras vencer a Canelo Álvarez, el joven monarca confía en que su ascenso en la división será el incentivo necesario para generar este combate.

Actualmente, Crawford sostiene que no existe una cifra económica que lo haga regresar a los cuadriláteros. No obstante, Ryan García considera que el espíritu competitivo de “Bud” podría verse tentado si observa a una nueva figura dominando la categoría que él mismo lideró durante años, buscando así una última unificación de alto nivel.

There’s is no difference, if all you stated was I’m a big guy when in reality I started at a low weigh just like you so there’s no excuse for you not to come to 147 without rehydration clause????? But if you don’t want to that’s fine. I’m not forcing you to fight. 🤣🤣 https://t.co/GD5RlCkL58 — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) March 21, 2026

El factor Shakur Stevenson como puente

Para lograr este objetivo, el plan de Ryan García incluye primero un enfrentamiento contra Shakur Stevenson, quien posee el título de la OMB en las 140 libras. La cercanía y amistad entre Stevenson y Crawford es un elemento que el campeón del CMB pretende utilizar para provocar el retorno del invicto peleador de 38 años.

Según explicó el boxeador en una entrevista concedida a Jon-Bernard Kairouz, vencer a un compañero de gimnasio tan cercano a Crawford podría cambiar el panorama actual. Ryan García busca consolidar su posición como el rostro principal de las 147 libras antes de intentar cerrar el trato con el veterano de Nebraska.

Declaraciones y condiciones del desafío

Durante la charla con Kairouz, el pugilista californiano analizó la mentalidad de su posible rival. “Ryan García” mencionó textualmente: “Creo que simplemente sabe que ha llegado el momento de retirarse. Sin embargo, debo decir que su espíritu competitivo podría hacer que regrese”. Estas palabras refuerzan su postura de ser el relevo generacional en el boxeo actual.

Ryan Garcia WENT OFF on Terence Crawford once again saying Crawford AVOIDED young fighters and only beat Canelo because he was OLD 😳



“Terence hasn’t fought any young, hungry, talented fighters. If you look at his resume, he fought Errol Spence.. he was already old.”



“He fought… pic.twitter.com/RnGXPxNBQo — ITSDAFANTA 🥤 (@itsdafanta) March 28, 2026

El campeón añadió que espera a Crawford de vuelta si este siente la necesidad de “desafiar al joven toro”. Además, Ryan García fue enfático sobre el camino a seguir: “Después de que elimine a Shakur, tal vez eso lo convenza de salir del retiro”. Por ahora, el combate con Stevenson sigue en negociaciones, con la condición de que sea en el peso wélter.

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