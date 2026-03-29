Moses Itauma propinó sorprendente nocaut a Jermaine Franklin Jr

El boxeador de peso pesado Moses Itauma logró una victoria decisiva este sábado en Manchester, Inglaterra, al detener a Jermaine Franklin Jr en el quinto asalto. Con este resultado, el joven prospecto británico extiende su racha invicta y suma diez triunfos consecutivos por la vía rápida en el boxeo profesional.

La contienda estelar mostró a un Moses Itauma dominante desde el primer toque de campana, utilizando golpes de poder al cuerpo y una velocidad de manos superior. Aunque Franklin Jr intentó contrarrestar la presión moviendo la cintura, la precisión del peleador local terminó por superar la defensa del estadounidense.

Moses Itauma just caught a body 😳



(via @DAZNBoxing) pic.twitter.com/yc4o5jn2gM — Happy Punch (@HappyPunch) March 28, 2026

Desarrollo del combate en Manchester

Durante los primeros tres episodios, el jab de Moses Itauma fue la herramienta principal para mantener la distancia y abrir la guardia de su oponente. Al finalizar el tercer round, una combinación de derecha a la cabeza mandó a Franklin Jr a la lona, aunque este logró reincorporarse para continuar.

En el quinto capítulo, la superioridad física de Moses Itauma se hizo evidente cuando conectó un upper que dejó a su rival sin respuesta defensiva. Antes de que el árbitro interviniera, una mano derecha final sentenció el combate a los 1:33 minutos del mencionado asalto, decretando el nocaut técnico oficial.

Futuro y declaraciones tras la victoria

Tras el encuentro, el ganador expresó su deseo de enfrentar retos mayores dentro de la división de los pesos completos para buscar una oportunidad titular. El púgil afirmó sentirse preparado para los nombres más importantes de la categoría actual.

“Siento que he demostrado que pertenezco a la élite y que los rounds acumulados hoy me sirven de experiencia”, comentó Moses Itauma ante los medios presentes en la arena. Esta victoria posiciona al peleador de 20 años como uno de los candidatos más sólidos para disputar un cinturón mundial en el corto plazo.

Sigue leyendo:

– La mexicana Alexa Grasso se “viraliza” con su mejor nocaut en el UFC

– Dmitry Bivol sufre un cambio de sede en su regreso al ring

– Christian Mbilli está a un paso de firmar contrato para pelear contra Canelo



