Dmitry Bivol sufre un cambio de sede en su regreso al ring

El boxeador Dmitry Bivol defenderá sus títulos mundiales de peso semipesado en una ubicación distinta a la planificada originalmente para su próximo combate. Aunque el enfrentamiento contra el retador Michael Eifert se iba a realizar inicialmente en Egipto durante el mes de mayo, la organización decidió trasladar el evento a territorio ruso.

La contienda por los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo se llevará a cabo en Ekaterimburgo. Para Dmitry Bivol, este cambio representa una oportunidad de pelear ante su público por primera vez desde finales de 2021, cuando superó a Umar Salamov en esa misma región.

Per sources, unified light heavyweight champion Dmitry Bivol's IBF mandatory defense vs. Michael Eifert will not take place on the Usyk card in Egypt as had been in the works. Instead, it will topan RCC Promotions card in Ekaterinburg, Russia, in May on a date to be announced.… — Dan Rafael (@DanRafael1) March 27, 2026

Detalles del regreso del campeón a la actividad

El púgil Dmitry Bivol vuelve a la acción tras superar un periodo de inactividad de un año debido a una cirugía por una hernia discal realizada en 2025. Su última presentación oficial fue la victoria obtenida frente a Artur Beterbiev en febrero del año pasado, resultado que lo mantuvo en la cima de las clasificaciones internacionales de las 175 libras.

A pesar de que el Consejo Mundial de Boxeo intentó gestionar un pleito entre Dmitry Bivol y David Benavídez, el campeón optó por cumplir con sus obligaciones reglamentarias. Esta decisión obligó a una reorganización de su calendario deportivo para priorizar la defensa de sus coronas actuales ante el aspirante alemán que esperaba su turno desde 2023.

We're closing in on the return of Dmitry Bivol ⏳💥



🎥 IG/bivol_d pic.twitter.com/kFOSFRTD2o — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 17, 2026

Situación del retador y expectativas del combate

Michael Eifert llega a esta cita con un registro de 13 victorias y una derrota, habiendo asegurado su posición de retador obligatorio tras vencer a Jean Pascal. Sin embargo, el rival de Dmitry Bivol solo ha disputado un combate en los últimos tres años, lo que genera dudas sobre su ritmo de pelea frente a un oponente con mayor jerarquía internacional.

Según reportes del portal especializado Rings de Boxeo, las constantes modificaciones en la fecha y el lugar del evento respondieron a prioridades logísticas de los organizadores. El equipo de Dmitry Bivol confirmó que el peleador de 35 años ya se encuentra en la fase final de su preparación para estelarizar esta cartelera independiente en su país de origen.

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