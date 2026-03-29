La mexicana Alexa Grasso se “viraliza” con su mejor nocaut en el UFC

Tres años después de haber hecho historia en las artes marciales mixtas, la peleadora mexicana Alexa Grasso volvió a saborear el triunfo y a robarse un show del UFC al lograr su nocaut más impresionante.

Alexa Grasso, nacida en Guadalajara, derrotó la noche del sábado a la estadounidense Maycee Barber, a quien noqueó con una combinación devastadora que le ameritó ser premiada con el llamado “Performance of the Night” de la función del UFC realizada en Seattle.

Tras el nocaut a los 2:42 del primer asalto, Alexa Grasso se viralizó en las redes sociales por lo impactante de su triunfo y las dramáticas imágenes de su lastimada rival.

Cañonazo de zurda de Alexa Grasso liquidó la pelea

Alexa Grasso, de 32 años, conectó a Barber con una derecha y luego una izquierda a la quijada que la noqueó. La peleadora originaria de Colorado, que llegaba con siete ganados en fila, cayó descompuesta y de espaldas a la mexicana, quien con rapidez asombrosa le dio otro golpe a la cabeza antes de aplicarle una estrangulación. Barber, en realidad, ya estaba fuera de combate.

Grasso, quie mejoró a un récord de 17-5-1 en las MMA, estaba empezando a celebrar su retorno triunfal al octágono cuando tuvo que detenerse luego de ver las malas condiciones de su rival, a quien también derrotó en febrero de 2021.

"Alexa Grasso":

Por su victoria ante Maycee Barber https://t.co/nt65IOfptU — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 29, 2026

La mirada perdida de la estadounidense Maycee Barber

Maycee Barber quedó tendida en la lona, con los brazos extendidos y la mirada perdida. Igualmente dramática había sido la reacción inicial de la estadounidense tras decretarse el nocaut, pues abrazaba la pierna del réferi que la protegía, tal vez por instinto.

Alexa Grasso no ganaba en el UFC desde el 4 de marzo de 2023, cuando dio la sorpresa al vencer a la histórica campeona Valentina Shevchenko, obteniendo el cetro de peso mosca.

En la pelea estelar de la función del sábado en Seattle, Joe Pyfer le ganó a Israel Adesanya. Pero Alexa Grasso ha vuelto a levantar la mano como un poderosa atracción del UFC.

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