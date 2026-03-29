Sebastián Fundora dominó a placer a Keith Thurman en seis rounds y retuvo el título

El boxeador estadounidense Sebastián Fundora defendió con éxito su campeonato mundial superwélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al derrotar por nocaut técnico a Keith Thurman. El enfrentamiento, realizado en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, terminó en el sexto asalto tras una intervención del árbitro central.

Desde el inicio de la contienda, la ventaja en estatura y el volumen de golpeo de Sebastián Fundora marcaron la pauta frente a un Thurman que regresaba a los escenarios grandes. Según los registros de CompuBox, el campeón conectó un total de 96 impactos, limitando la respuesta de su rival a solo 26 golpes durante todo el pleito.

Sebastian Fundora hands Keith Thurman his first stoppage loss 💥 pic.twitter.com/qqWytLPRR3 — Ring Magazine (@ringmagazine) March 29, 2026

Definición del combate en el sexto asalto

A pesar de que Thurman intentó ser agresivo en el quinto round conectando una derecha sólida, Sebastián Fundora no detuvo su marcha y respondió con un gancho de izquierda que sacudió al retador. La presión constante del monarca desgastó la resistencia del experimentado peleador de Florida de manera progresiva.

Fundora le sacó provecho a su estatura para controlar los espacios en el ring. Foto: Sean Michael Ham – PBC

Al comenzar el sexto capítulo, un uppercut de derecha lanzado por Sebastián Fundora provocó un corte profundo en el rostro de Thurman. Ante la incapacidad del retador para contener el ataque, el réferi Thomas Taylor detuvo las acciones al minuto 1:17, consolidando la permanencia del título en manos del espigado boxeador.

Keith Thurman goes off on the referee for stopping his fight against Sebastian Fundora. #FundoraThurman #Boxing pic.twitter.com/LK5E9hbquT — Sean Zittel (@Sean_Zittel) March 29, 2026

Declaraciones de los protagonistas

Al finalizar el evento, el campeón mostró respeto por la trayectoria de su oponente y analizó su desempeño sobre el ring. Según declaraciones publicadas por PBC y Prime Video, Sebastián Fundora afirmó: “Tuve que entrenar duro para demostrarle al mundo que soy el mejor en las 154 libras; he seguido esforzándome por alcanzar la grandeza”.

Sebastian Fundora and his promoter Sampson Lewkowicz give their honest assessment on whether a fight with Vergil Ortiz or the winner of a potential Zayas-Ennis fight can happen this year.#Boxing #FundoraThurman pic.twitter.com/7uGTnNyk9b — Sean Zittel (@Sean_Zittel) March 29, 2026

Por su parte, Keith Thurman reconoció la superioridad del joven monarca, aunque cuestionó la decisión del árbitro de detener la pelea. “Fui derrotado por un gran joven boxeador, pero creo que la detención fue un poco prematura y tenía más que ofrecer”, señaló el excampeón unificado ante los medios de comunicación.

Resumen de la cartelera y resultados adicionales

La jornada en Las Vegas incluyó otros duelos de relevancia, como la victoria por decisión unánime de Yoenis Téllez sobre Brian Mendoza tras diez asaltos de acción constante. Téllez superó una fractura de nariz ocurrida en el tercer round para imponerse en las tarjetas de los jueces con puntuaciones de 98-92 y 97-93.

Yoenis Tellez se llevó la victoria por decisión unánime – Foto: Sean Michael Ham – PBC

En la división de los medianos, el cubano Yoenli Hernández mantuvo su invicto al detener a Terrell Gausha en cuatro episodios, demostrando una potencia de golpeo superior. Asimismo, en la categoría de los pesos pesados, Gurgen Hovhannisyan noqueó a César Navarro en el quinto asalto, sumando su décimo triunfo profesional sin conocer la derrota.

Hernández dominó sin novedad a su rival de turno. Foto: Sean Michael Ham – PBC

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