Floyd Mayweather despeja las dudas y confirma que entrena para pelear contra Mike Tyson

El boxeador invicto Floyd Mayweather ratificó su compromiso de realizar un combate de exhibición frente a Mike Tyson, disipando los rumores sobre una posible cancelación. A pesar de la falta de anuncios oficiales sobre la sede y la logística en las últimas semanas, el púgil aseguró que estos eventos forman parte de su agenda de entretenimiento y negocios para el presente año.

El proyecto inicial situaba a Floyd Mayweather y Tyson en la República Democrática del Congo para el mes de abril. No obstante, el silencio promocional llevó a la prensa especializada a especular sobre el abandono del acuerdo, una situación que el propio peleador ha decidido aclarar públicamente para mantener la expectativa de sus seguidores.

🚨 Floyd Mayweather says his fight with Manny Pacquiao will be an exhibition, not a professional bout, and that the Sphere isn’t 100% confirmed as the location yet‼️



“This is actually not a fight, it’s a exhibition. You know I got an exhibition with Mike Tyson also.”



🎥… pic.twitter.com/PLswMqjlAU — Source of Boxing (@Sourceofboxing) March 28, 2026

Declaraciones sobre su actividad deportiva

En una entrevista concedida al medio Vegas Sports Today, Floyd Mayweather explicó las razones que lo motivan a mantenerse en el gimnasio y aceptar estos retos. El atleta detalló que su rutina diaria combina el tiempo familiar con la preparación física necesaria para ofrecer un espectáculo de calidad en diferentes partes del mundo.

Durante su intervención, Floyd Mayweather fue enfático sobre sus planes inmediatos: “También tengo una exhibición con Mike Tyson, y otra en Grecia. Así que, si me paso el día en casa, entrenando, pasando tiempo con mi nieto y con mis hijos, pensé: ‘¿Por qué no salir, divertirme un poco, entretener y organizar algunas exhibiciones?’”.

El panorama frente a Manny Pacquiao

Además del choque con Tyson, el calendario de Floyd Mayweather incluye un posible reencuentro con el filipino Manny Pacquiao. Aunque originalmente se planteó como un regreso al profesionalismo, las conversaciones actuales sugieren que el formato de exhibición es el más probable para no poner en riesgo su registro histórico de 50 victorias sin derrotas.

La confirmación de estas peleas permite que Floyd Mayweather siga generando ingresos significativos sin la presión de un campeonato mundial. Mientras se espera la definición de las nuevas fechas, el boxeador continúa con su régimen de entrenamiento para cumplir con los compromisos pactados en Grecia y el esperado duelo ante ‘Iron’ Mike.

Sigue leyendo:

– Keith Thurman descartó el retiro tras perder con Fundora

– Ryan García está seguro de conseguir una pelea contra Terence Crawford y sacarlo del retiro

– Sebastián Fundora dominó a placer a Keith Thurman en seis rounds y retuvo el título

