Horóscopo: qué será de tu semana del 30 de marzo al 4 de abril de 2026
Consulta el horóscopo semanal y descubre qué le depara Kirón a tu signo del zodiaco del 30 de marzo al 4 de abril de 2026
Kirón le dice a tu signo del zodiaco qué le deparan los astros en el amor y el dinero, esta semana del 30 de marzo al 4 de abril de 2026.
Aries
21/3 al 20/4
AMOR: Venus suaviza sus aristas, fomenta la ternura y también el romance. Sabrá conciliar conflictos en forma diplomática y sensible.
DINERO: Mercurio genera confusión en los negocios. Evite mezclar emociones con intereses financieros.
CLAVE DE LA SEMANA: Alimente el idealismo y construirá un futuro mejor.
Tauro
21/4 al 21/5
AMOR: Venus en su signo le aporta renovada energía. Los planes amorosos se cumplen y usted expresa sus sentimientos con decisión.
DINERO: El trabajo en red es fundamental. Organice tareas grupales; los proyectos individuales demoran el éxito.
CLAVE DE LA SEMANA: La creatividad surge gracias a la colaboración.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Experimenta una dulce melancolía por historias del pasado. Cierto desgano traba hoy el inicio de nuevos y mejores vínculos.
DINERO: Crecimiento profesional. Se habilita un deseo que lo lleva velozmente al éxito. Nuevos contactos muy necesarios.
CLAVE DE LA SEMANA: Deje ir lo anterior para poder avanzar.
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: La integración social fortalece a la pareja. Alta probabilidad de encontrar un gran amor gracias a su grupo de amigos.
DINERO: Puede que se concreten viajes de negocios. Acepte toda propuesta que posibilite su expansión.
CLAVE DE LA SEMANA: Nuevas experiencias lo colman de alegría. Inténtelo.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: Cumple con un objetivo sentimental muy deseado, pero altas exigencias profesionales van a restarle tiempo de disfrute compartido.
DINERO: Ideal para las inversiones. Sea precavido ante posibles errores o engaños de terceros malintencionados.
CLAVE DE LA SEMANA: Resguarde su patrimonio si hay luchas de poder.
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: Renace su ilusión tras una etapa de crisis. Deje de idealizar al otro. Se abren nuevas opciones en su universo emocional.
DINERO: Delegue en vez de hacer todo el trabajo solo. Seleccione un equipo o asóciese con personas adecuadas.
CLAVE DE LA SEMANA: Con algo de ayuda, optimizará su rendimiento.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: El control y los celos dan sensación de encierro. Usted necesita espacio personal y tiempo con sus amistades para el bienestar.
DINERO: Mil responsabilidades desorganizan su agenda. Sea preciso en sus tareas y aprenda a priorizar lo urgente.
CLAVE DE LA SEMANA: Organice su agenda diaria con extremo rigor.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: Armonía y romance en la pareja. Es un período ideal para formalizar vínculos o para iniciar noviazgos. Lo bueno se comparte.
DINERO: Su energía lo ayuda a sobrellevar una larga jornada laboral. Disfrute la tarea, más allá de la recompensa económica.
CLAVE DE LA SEMANA: Alimente su espíritu y recuperará la fuerza creativa.
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: Ponga en primera fila los deseos y las necesidades de su familia. Dar un paso al costado será un aprendizaje de solidaridad.
DINERO: Sea conservador con sus finanzas. Favorable para emprendimientos familiares y trabajo desde el hogar.
CLAVE DE LA SEMANA: Proteja lo que tiene; no es tiempo de grandes expansiones.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: El corazón rejuvenece y la alegría retorna. Usted vivirá una etapa de romance, vitalidad y altas expectativas emocionales.
DINERO: Intercambio comercial muy positivo. Aproveche para firmar documentos, negociar salarios, comprar o vender.
CLAVE DE LA SEMANA: Salga de su zona de confort y arriésguese.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: El secreto de la semana reside en el cuidado mutuo y la ternura familiar. Prospera en un entorno tan tranquilo como estimulante.
DINERO: Mayores ingresos. Es una etapa propicia para inversiones inmobiliarias y operaciones financieras de riesgo.
CLAVE DE LA SEMANA: La oportunidad está a la vista, no la desaproveche.
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: Le hará falta romper con la rutina. Las salidas con amigos, el movimiento físico y alimentar su mente evitarán el aburrimiento.
DINERO: Conviene arriesgarse y cerrar nuevos negocios. Demuestre su gran capacidad de trabajo y sus dotes como líder.
CLAVE DE LA SEMANA: No deje para mañana lo que pueda iniciar hoy.
Por Kirón